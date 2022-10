Jokes in Hindi: जब संता ने फेरी वाले से पूछा- भाई, अक्ल भी तेज करते हो क्या? पढ़िए ऐसे ही जोक्स

1 of 7 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

Santa Banta Ke Chutkule in Hindi: आज कल की भागभागम जिंदगी में सेहतमंद रहना है, तो सुबह और शाम हंसने की आदल डाल लीजिए। हंसी एक दवा की तरह है जो हमें कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



संता अपनी गर्लफ्रेंड पम्मी को नए नंबर से फोन लगाता है।

संता- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"

लड़की- तू चिंटू बोल रहा है न?

संता- अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया...

लड़की-तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है न

संता- चौंककर हां, बिलकुल सही

लड़की- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

संता- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू

लड़की- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,

संता- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी

उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ तूने पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है। तू घर आ फिर बताती हुं तुझे...

2 of 7 जोक्स - फोटो : iStock

फेरी वाला- चाकू छुरियां तेज करवा लो।

संता- क्यों भाई, अक्ल भी तेज करते हो क्या?

फेरी वाला- क्यों नहीं, हो तो ले आइए।





3 of 7 जोक्स - फोटो : iStock



बाप- अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो मुझे पापा मत कहना....

कुछ दिन बाद... बाप- तुम्हारे रिजल्ट का क्या रहा चिंटू...

चिंटू- दिमाग खराब मत करो हरीशचंद्र...तुम अपने बाप होने का हक खो चुके हो।

दे जूते.....दे चप्पल.....दे जूते





4 of 7 जोक्स - फोटो : iStock

मैनेजर- क्या कोई बता सकता है कि ऑनलाइन खाना

बेचने वाली कंपनियां कैसे सफल हुईं?

पप्पू- इसका क्रेडिट लाखों युवतियों द्वारा बनाए

गए घिया, टिंडा, लौकी और तोरई को जाता है।





5 of 7 जोक्स - फोटो : iStock

पप्पू- पापा हमारे नए पड़ोसी बहुत गरीब हैं।

पापा- तुम्हें कैसे पता?

पप्पू- उनके बेटे ने एक रुपये का सिक्का निगल लिया है,

उसकी मां का रो-रो कर बुरा हाल है!