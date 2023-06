Jokes Hindi: पति से पत्नी ने पूछा कि यह बताओ, मूर्ख तुम हो या मैं? पति ने दिया झन्नाटेदार जवाब

1 of 5

Husband Wife Jokes In Hindi: हंसने से मन प्रसन्न रहता है और आपसे तनाव दूर रहता है। जीवन में सेहतमंद रहने के लिए खुश रहना बेहद जरूरी है, जिसके हम सभी को हर दिन हंसते रहना चाहिए। हंसने से आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। हंसी हमें मानसिक तनाव से बचाने में मदद करती है। इसलिए हमें नियमित रूप से हर दिन हंसना चाहिए। जोक्स और चुटकुले इंसान को हंसाने का काम करते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले (Majedar Jokes Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं। इन जोक्स (Jokes in Hindi) को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



एक आदमी ने खूब शराब पी और उसके बाद आइने में अपनी शक्ल देखने लगा,

शक्ल देखते हुए वो खुद से बोला, ‘अरे..! इस आदमी को तो कहीं देखा है..’

बहुत देर बाद जब उसे याद आया तो वो फिर अपने आप से बोला, ‘अरे याद आया..

यह कमबख्त वही है, जो मेरी शादी की फोटो में मेरी बीवी के साथ बैठा है...’