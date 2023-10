Latest Jokes: थप्पड़ मारने पर नाराज पत्नी ने लिया बदला, तरीका जानकर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







Majedar Chutkule in Hindi:



चिंटू और मिंटू बात करते हुए

चिंटू - यार कल रात घर देर से पहुंचा, डोरबेल बजाई पर बीवी ने दरवाजा खोला ही नहीं!

पूरी रात सड़क पर गुजारी

मिंटू - फिर सुबह बीवी की खबर ली या नहीं?

चिंटू- नहीं यार, सबेरे दारू उतरी तो याद आया, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है,

और चाबी तो जेब में थी।

पति अपनी पत्नी से- मेरी शर्ट को उल्टी करके प्रेस करना।

पत्नी- ठीक है,... कुछ देर बाद

पति- मेरी शर्ट को प्रेस कर दिया क्या

पत्नी- नहीं अभी नहीं

पति- क्यों?

पत्नी- अभी मुझे उल्टी ही नही आ रही तो उल्टी करके कैसे प्रेस करूं..

पति बेहोश!

फादर- अगर इस बार तुम इम्तिहान मे फैल हुए तो,

मुझे पापा मत कहना।

इम्तिहान के बाद,

फादर- How is Your Result?

सन- दिमाग का दही मत कर बाबूलाल

तु बाप कहलाने का हक खो चूका है।



थप्पड़ मारने पर नाराज पत्नी से पति बोला-

“आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है।”

पत्नी ने पति को 2 थप्पड मारे और

बोली-“आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती”

पति - तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है

पत्नी - कौन सा फायदा?

पति - मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई।