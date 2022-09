Hindi Chutkule: प्रेमी और प्रेमिका की बातें सुनकर हो जाएंगे लोटपोट, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 7 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

Hindi Chutkule: अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से आप मानसिक तनाव और उससे होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



संता अपनी गर्लफ्रेंड पम्मी को नए नंबर से फोन लगाता है।

संता- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"

लड़की- तू चिंटू बोल रहा है न?

संता- अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया...

लड़की-तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है न

संता- चौंककर हां, बिलकुल सही

लड़की- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

पप्पू- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू

लड़की- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,

संता- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी

उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ तूने पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है। तू घर आ फिर बताती हुं तुझे...

2 of 7



प्रेमिका (प्रेमी से)- अरे बाबा, जल्दी खिड़की से कूदो पापा आ रहे हैं।

प्रेमी- लेकिन यह तो 13वीं मंजिल है….!

प्रेमिका- अरे, यह शगुन-अपशगुन सोचने का वक्त नहीं है…!





3 of 7

चिंटू ने कंडक्टर से पूछा- आप कितने घंटे बस में रहते हो?

कंडक्टर- जी 24 घंटे।

चिंटू- वो कैसे?

कंडक्टर- देखिये, 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूं और बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूं।





4 of 7

बीवी- सुनो जी, जब हमारी नई-नई शादी हुई थी...

जब मैं खाना बना कर लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे, मुझे ज्यादा खिलाते थे।

पति- तो?

बीवी- तो अब ऐसा क्यों नहीं करते हो?

पति- क्योंकि अब तुम अच्छा खाना बनाना सीख गई हो।

बीवी बेहोश।





5 of 7

खाने में बाल मिलने पर पति अपनी खूबसूरत पत्नी से रोमांटिक अंदाज में बोला...

पति- सजनी, जानेमन जुल्फों को संभाल लिया करो,

पत्नी- शर्माते हुए, आप भी न...

पति- ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। अगली बार खाने में बाल मिला, तो मां कसम, सौतन ले आऊंगा।