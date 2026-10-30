फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh

वायरल जोक्स: सास ने बहू से पूछा खाना बनाने में देर क्यों हुई, जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

Fri, 30 Oct 2026 10:41 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 30 Oct 2026 10:41 AM IST
सार

Viral Jokes: सास-बहू के ये मजेदार जोक्स घर की रोजमर्रा की नोकझोंक, रसोई, खरीदारी और खर्च के हिसाब को हंसी के अंदाज में पेश करते हैं। इनके मजेदार जवाब पढ़कर आप भी मुस्कुरा सकते हैं और परिवार के साथ हंसी के कुछ पल बिता सकते हैं।
 

विज्ञापन
Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
सास-बहू जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय के साथ गरमागरम नाश्ता मिल जाए, कभी बाजार से अपनी पसंद की चीज खरीदने को मिल जाए, तो कभी घर में किसी की मजेदार बात सुनकर हंसी छूट जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे छोटे-छोटे पल ही दिन को खास बना देते हैं। घर में परिवार के लोगों के साथ हंसी-मजाक हो जाए, तो काम की थकान भी कुछ कम महसूस होती है। कई बार तो छोटी-सी नोकझोंक भी बाद में याद करके हंसने की वजह बन जाती है। तो चलिए, पढ़ते हैं सास-बहू के कुछ ऐसे छोटे जोक्स, जिनके जवाब सुनकर हंसी आना तय है।



सास - बहू, आज खाना बनाने में इतनी देर क्यों लगा दी?
बहू - मम्मी जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है।
सास - तो फिर देर क्यों हुई?
बहू - पहले आपकी पसंद पूछी, फिर बेटे की पसंद पूछी, फिर दोनों की पसंद अलग निकली। आखिर में मैंने अपनी पसंद बना ली!
Trending Videos
Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

सास - बहू, तुम दिनभर आराम कब करती हो?
बहू - जब आप मुझे कोई काम नहीं बतातीं।
सास - और मैं जब घर पर नहीं होती?
बहू - तब तो मम्मी जी, मैं आपके हिस्से का काम भी कर लेती हूं!

Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepic

सास - बहू, बाजार से इतनी सारी चीजें क्यों ले आई?
बहू - मम्मी जी, सब जरूरी थीं।
सास - इतनी सारी चीजें एक साथ जरूरी कैसे हो गईं?
बहू - जैसे घर में सबकी राय अलग-अलग होती है, वैसे ही हर चीज की अपनी जरूरत होती है!

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दो।
बहू - अभी लाई मम्मी जी।
सास - और अपने लिए भी बना लेना।
बहू - जी, लेकिन एक बात बताइए।
सास - क्या?
बहू - चाय दोनों के लिए बनाऊं या आज घर की सारी परेशानियां भी उबाल दूं?

विज्ञापन
Funny Saas Bahu Jokes Hilarious Conversations That Will Make You Laugh
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

सास - बहू, घर चलाने के लिए बहुत समझदारी चाहिए।
बहू - बिल्कुल मम्मी जी।
सास - तुम्हें क्या लगता है, समझदारी किसमें ज्यादा होनी चाहिए?
बहू - जो घर का बजट बनाता है, उसमें।
सास - यानी?
बहू - पापा जी में, क्योंकि बजट बिगड़ने पर सबसे पहले उन्हीं से हिसाब मांगा जाता है!


 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)


 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed