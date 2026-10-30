वायरल जोक्स: सास ने बहू से पूछा खाना बनाने में देर क्यों हुई, जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 सास-बहू जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय के साथ गरमागरम नाश्ता मिल जाए, कभी बाजार से अपनी पसंद की चीज खरीदने को मिल जाए, तो कभी घर में किसी की मजेदार बात सुनकर हंसी छूट जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे छोटे-छोटे पल ही दिन को खास बना देते हैं। घर में परिवार के लोगों के साथ हंसी-मजाक हो जाए, तो काम की थकान भी कुछ कम महसूस होती है। कई बार तो छोटी-सी नोकझोंक भी बाद में याद करके हंसने की वजह बन जाती है। तो चलिए, पढ़ते हैं सास-बहू के कुछ ऐसे छोटे जोक्स, जिनके जवाब सुनकर हंसी आना तय है।



सास - बहू, आज खाना बनाने में इतनी देर क्यों लगा दी?

बहू - मम्मी जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है।

सास - तो फिर देर क्यों हुई?

बहू - पहले आपकी पसंद पूछी, फिर बेटे की पसंद पूछी, फिर दोनों की पसंद अलग निकली। आखिर में मैंने अपनी पसंद बना ली!

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2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

सास - बहू, तुम दिनभर आराम कब करती हो?

बहू - जब आप मुझे कोई काम नहीं बतातीं।

सास - और मैं जब घर पर नहीं होती?

बहू - तब तो मम्मी जी, मैं आपके हिस्से का काम भी कर लेती हूं!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepic

सास - बहू, बाजार से इतनी सारी चीजें क्यों ले आई?

बहू - मम्मी जी, सब जरूरी थीं।

सास - इतनी सारी चीजें एक साथ जरूरी कैसे हो गईं?

बहू - जैसे घर में सबकी राय अलग-अलग होती है, वैसे ही हर चीज की अपनी जरूरत होती है!

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दो।

बहू - अभी लाई मम्मी जी।

सास - और अपने लिए भी बना लेना।

बहू - जी, लेकिन एक बात बताइए।

सास - क्या?

बहू - चाय दोनों के लिए बनाऊं या आज घर की सारी परेशानियां भी उबाल दूं?

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