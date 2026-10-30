वायरल जोक्स: सास ने बहू से पूछा खाना बनाने में देर क्यों हुई, जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय के साथ गरमागरम नाश्ता मिल जाए, कभी बाजार से अपनी पसंद की चीज खरीदने को मिल जाए, तो कभी घर में किसी की मजेदार बात सुनकर हंसी छूट जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे छोटे-छोटे पल ही दिन को खास बना देते हैं। घर में परिवार के लोगों के साथ हंसी-मजाक हो जाए, तो काम की थकान भी कुछ कम महसूस होती है। कई बार तो छोटी-सी नोकझोंक भी बाद में याद करके हंसने की वजह बन जाती है। तो चलिए, पढ़ते हैं सास-बहू के कुछ ऐसे छोटे जोक्स, जिनके जवाब सुनकर हंसी आना तय है।
सास - बहू, आज खाना बनाने में इतनी देर क्यों लगा दी?
बहू - मम्मी जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है।
सास - तो फिर देर क्यों हुई?
बहू - पहले आपकी पसंद पूछी, फिर बेटे की पसंद पूछी, फिर दोनों की पसंद अलग निकली। आखिर में मैंने अपनी पसंद बना ली!
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जोक्स का खजाना
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सास - बहू, तुम दिनभर आराम कब करती हो?
बहू - जब आप मुझे कोई काम नहीं बतातीं।
सास - और मैं जब घर पर नहीं होती?
बहू - तब तो मम्मी जी, मैं आपके हिस्से का काम भी कर लेती हूं!
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वायरल फनी जोक्स
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सास - बहू, बाजार से इतनी सारी चीजें क्यों ले आई?
बहू - मम्मी जी, सब जरूरी थीं।
सास - इतनी सारी चीजें एक साथ जरूरी कैसे हो गईं?
बहू - जैसे घर में सबकी राय अलग-अलग होती है, वैसे ही हर चीज की अपनी जरूरत होती है!
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मजेदार फनी जोक्स
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सास - बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दो।
बहू - अभी लाई मम्मी जी।
सास - और अपने लिए भी बना लेना।
बहू - जी, लेकिन एक बात बताइए।
सास - क्या?
बहू - चाय दोनों के लिए बनाऊं या आज घर की सारी परेशानियां भी उबाल दूं?
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मजेदार फनी जोक्स
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सास - बहू, घर चलाने के लिए बहुत समझदारी चाहिए।
बहू - बिल्कुल मम्मी जी।
सास - तुम्हें क्या लगता है, समझदारी किसमें ज्यादा होनी चाहिए?
बहू - जो घर का बजट बनाता है, उसमें।
सास - यानी?
बहू - पापा जी में, क्योंकि बजट बिगड़ने पर सबसे पहले उन्हीं से हिसाब मांगा जाता है!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)