Right Way To Apply Face Mask: फेस मास्क गलत तरीके से लगा रहे हैं तो डैमेज हो सकती है स्किन, जानें सही तरीका

Right Way To Apply Face Mask: लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों की स्किन में कई तरह की परेशानियां सामने आने लगी हैं। बढ़ता प्रदूषण और चिलचिलाती धूप चेहरे को काफी नुकसान पहुंचा रही है। बहुत से लोग तो इसके प्रभाव से बचने के लिए पार्लर जाकर स्किन केयर कराते हैं। वहीं कई लोग पैसे और समय की कमी की वजह से घर पर ही रह कर घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। समय के साथ अब स्किन केयर करने के तरीकों में बदलाव आया है। यही वजह है कि आप अब घर बैठे आसानी से स्किन केयर कर सकते हैं।



बाजार में कई तरह से फेस मास्क उपलब्ध होते हैं, जोकि स्किन के हिसाब से ही आते हैं। इसे खरीदना तो आसान होता है, पर बहुत से लोगों को इसे इस्तेमाल का सही तरीका आज भी नहीं पता। ऐसे में अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया तो हो सकता है ये आपकी स्किन को नुक्सान पहुंचा दें। इसी को देखते हुए आज हम आपको फेस मास्क लगाने का सही तरीका बताने जा रहे हैं।