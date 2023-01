फैंस ने दिए ट्विटर पर रिएक्शन

ट्विटर पर फिल्म को लेकर फैंस का रिएक्शन आया है। एक यूजर ने लिखा है- मैं अखंडा जैसा कुछ भी मिस नहीं कर सकती हूं। इसे देखिए एक्शन और भरोसे का एकदम परफेक्ट संतुलन और साथ ही चुटकी भर धर्म, जिसकी कमी फिल्म पुष्पा में थी। इसके बाद दूसरे यूजर ने लिखा-अखंडा एक बहुत शानदार और मनोरंजक फिल्म है। तीसरे यूजर ने लिखा अखंडा को हिंदी में देखें और इस तरह की फिल्मों को सहयोग करें। एक और यूजर ने लिखा फिल्म की कहानी जो कि एक प्लस पॉइंट है, तो अखंडा को मिस न करें। इसी तरह फैंस लगातार फिल्म की प्रशंसा करते हुए नजर आए हैं। फिल्म में बालकृष्णा के अभिनय की खूब सराहना की गई है। इसमें अभिनेता को उनके प्रदर्शन के लिए दमदार और आक्रामकता जैसे शब्दों से सराहा गया।

Story is the plus point of this film so don't miss this one #Akhandapic.twitter.com/5ycaqkb4xU