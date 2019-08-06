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कार्तिक ने सारा को एयरपोर्ट पर लगाया गले, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 06 Aug 2019 10:54 AM IST
sara ali khan
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sara ali khan - फोटो : social media
सारा अली खान और कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म से ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं । दोनों ने पिछले दिनों ही इम्तियाज अली की फिल्म 'आज कल' की शूटिंग खत्म की है । फिल्म के सेट से भी दोनों की तस्वीरें सामने आती रही हैं । अब दोनों का नया वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है । 
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sara ali khan kartik aaryan love aaj kal 2 ibrahim ali khan सारा अली खान कार्तिक आर्यन इब्राहिम अली खान saif ali khan सैफ अली खान
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sara ali khan - फोटो : social media
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sara ali khan, kartik aaryan, ibrahim ali khan - फोटो : social media
Kartik Aaryan and Sara Ali Khan
Kartik Aaryan and Sara Ali Khan - फोटो : instagram
sara ali khan
sara ali khan - फोटो : social media
Kartik Aaryan and Sara Ali Khan
Kartik Aaryan and Sara Ali Khan - फोटो : instagram
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