कार्तिक ने सारा को एयरपोर्ट पर लगाया गले, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

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sara ali khan
- फोटो : social media
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- फोटो : social media
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Kartik Aaryan and Sara Ali Khan
- फोटो : instagram
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sara ali khan
- फोटो : social media
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Kartik Aaryan and Sara Ali Khan
- फोटो : instagram