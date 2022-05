ನಮ್ಮ #777ಚಾರ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೇ 16, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:12ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ 🤗



Miles done together, few more steps to go! Happy to be announcing the date when we bring to you a blink of what we have made. #777CharlieTrailerOnMay16 at 12:12 PM 😊#777Charlie pic.twitter.com/QjXsF2hgJK