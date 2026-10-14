बॉक्स ऑफिस: 500 करोड़ के पार हुई 'दृश्यम 3', 'हनुमान अंश' की भी कमाई जारी; रजनीकांत की इस फिल्म से होगी टक्कर

1 of 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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'दृश्यम 3' ने रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। वहीं 'हनुमान अंश' की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। जानिए आज बुधवार को इन दोनों फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।

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2 of 4 ‘हनुमान अंश’ - फोटो : instagram @taranadarsh

'हनुमान अंश' का कलेक्शन

फिल्म 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए 69 दिन हो गए हैं। इसके बावजूद इसकी कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म दो महीने बाद भी करोड़ों में कमाई कर रही है। आज फिल्म ने खबर लिखे जाने तक एक करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 338.03 करोड़ हो गया है। अब देखना होगा कि ये फिल्म 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं।

3 of 4 दृश्यम 3 - फोटो : सोशल मीडिया

500 करोड़ के पार 'दृश्यम 3' अजय देवगन अभिनीत फिल्म 'दृश्यम 3' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है।

फिल्म 2 अक्तूबर को रिलीज हुई थी।

रिलीज को दो हफ्ते होने वाले हैं और अब इसकी कमाई में भारी गिरावट देखने को मिल रही है।

सोमवार को 6 करोड़, मंगलवार को 8.50 करोड़ की कमाई करने के बाद आज बुधवार को इसने 3.92 करोड़ की कमाई की है।

इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 327.42 करोड़ हो गया है।

वहीं वर्ल्डवाइड इसने 501.80 करोड़ की कमाई कर ली है।

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4 of 4 रणबाली और जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया