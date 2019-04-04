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मौत के बाद भी सपने में आती थीं दिव्या भारती, लाडला के सेट पर श्रीदेवी के साथ हुई थी अजीब घटना

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 04 Apr 2019 10:46 AM IST
दिव्या भारती
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दिव्या भारती
25 फरवरी, 1974 को जन्मी दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल, 1993 को हुई थी। दिव्या भारती 90 के दशक की ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री थीं जिन्होंने अपने लुक्स और मासूमियत से पूरे देश के दिल में जगह बना ली थीं। अपने 3 साल के छोटे से फिल्मी करियर में दिव्या भारती के खाते में कई हिट फिल्में थीं। महज 19 साल की उम्र में अपार्टमेंट की खिड़की से गिरकर दिव्या की मौत हो गई और वह अपने पीछे कई सवाल छोड़ गईं।
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divya bharti divya bharti death anniversary
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दिव्या भारती
दिव्या भारती
गोविंदा और दिव्या भारती
गोविंदा और दिव्या भारती
दिव्या भारती
दिव्या भारती
दिव्या भारती
दिव्या भारती - फोटो : SOCIAL MEDIA
साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती
साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती
श्रीदेवी और दिव्या भारती
श्रीदेवी और दिव्या भारती
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