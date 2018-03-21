बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।
{"_id":"5ab24c1d4f1c1bc0078b65ae","slug":"cdr-case-lawyer-rizwan-released-from-jail-after-booked-in-nawazuddin-case","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"CDR \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e: \u0935\u0915\u0940\u0932 \u0915\u094b \u0915\u094b\u0930\u094d\u091f \u0938\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0930\u093e\u0939\u0924, \u0928\u0935\u093e\u091c\u0941\u0926\u094d\u0926\u0940\u0928 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0926\u0940\u0915\u0940 \u0915\u0940 \u092c\u0940\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0938\u0942\u0938\u0940 \u0915\u093e \u0925\u093e \u0906\u0930\u094b\u092a","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
CDR मामला: वकील को कोर्ट से बड़ी राहत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बीवी की जासूसी का था आरोप
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 21 Mar 2018 06:01 PM IST
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 16 मार्च को गिरफ्तार किए गए रिजवान को कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए है। एएनआई के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाम 5 बजे से पहले रिजवान को रिहा करने के आदेश दिए थे।
अगली स्लाइड देखें
{"_id":"5ab24c1d4f1c1bc0078b65ae","slug":"cdr-case-lawyer-rizwan-released-from-jail-after-booked-in-nawazuddin-case","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"CDR \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e: \u0935\u0915\u0940\u0932 \u0915\u094b \u0915\u094b\u0930\u094d\u091f \u0938\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0930\u093e\u0939\u0924, \u0928\u0935\u093e\u091c\u0941\u0926\u094d\u0926\u0940\u0928 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0926\u0940\u0915\u0940 \u0915\u0940 \u092c\u0940\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0938\u0942\u0938\u0940 \u0915\u093e \u0925\u093e \u0906\u0930\u094b\u092a","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
{"_id":"5ab24c1d4f1c1bc0078b65ae","slug":"cdr-case-lawyer-rizwan-released-from-jail-after-booked-in-nawazuddin-case","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"CDR \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e: \u0935\u0915\u0940\u0932 \u0915\u094b \u0915\u094b\u0930\u094d\u091f \u0938\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0930\u093e\u0939\u0924, \u0928\u0935\u093e\u091c\u0941\u0926\u094d\u0926\u0940\u0928 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0926\u0940\u0915\u0940 \u0915\u0940 \u092c\u0940\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0938\u0942\u0938\u0940 \u0915\u093e \u0925\u093e \u0906\u0930\u094b\u092a","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
{"_id":"5ab24c1d4f1c1bc0078b65ae","slug":"cdr-case-lawyer-rizwan-released-from-jail-after-booked-in-nawazuddin-case","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"CDR \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e: \u0935\u0915\u0940\u0932 \u0915\u094b \u0915\u094b\u0930\u094d\u091f \u0938\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0930\u093e\u0939\u0924, \u0928\u0935\u093e\u091c\u0941\u0926\u094d\u0926\u0940\u0928 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0926\u0940\u0915\u0940 \u0915\u0940 \u092c\u0940\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0938\u0942\u0938\u0940 \u0915\u093e \u0925\u093e \u0906\u0930\u094b\u092a","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
{"_id":"5ab24c1d4f1c1bc0078b65ae","slug":"cdr-case-lawyer-rizwan-released-from-jail-after-booked-in-nawazuddin-case","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"CDR \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e: \u0935\u0915\u0940\u0932 \u0915\u094b \u0915\u094b\u0930\u094d\u091f \u0938\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0930\u093e\u0939\u0924, \u0928\u0935\u093e\u091c\u0941\u0926\u094d\u0926\u0940\u0928 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0926\u0940\u0915\u0940 \u0915\u0940 \u092c\u0940\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0938\u0942\u0938\u0940 \u0915\u093e \u0925\u093e \u0906\u0930\u094b\u092a","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
{"_id":"5ab24c1d4f1c1bc0078b65ae","slug":"cdr-case-lawyer-rizwan-released-from-jail-after-booked-in-nawazuddin-case","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"CDR \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e: \u0935\u0915\u0940\u0932 \u0915\u094b \u0915\u094b\u0930\u094d\u091f \u0938\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0930\u093e\u0939\u0924, \u0928\u0935\u093e\u091c\u0941\u0926\u094d\u0926\u0940\u0928 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0926\u0940\u0915\u0940 \u0915\u0940 \u092c\u0940\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0938\u0942\u0938\u0940 \u0915\u093e \u0925\u093e \u0906\u0930\u094b\u092a","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
{"_id":"5ab24c1d4f1c1bc0078b65ae","slug":"cdr-case-lawyer-rizwan-released-from-jail-after-booked-in-nawazuddin-case","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"CDR \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e: \u0935\u0915\u0940\u0932 \u0915\u094b \u0915\u094b\u0930\u094d\u091f \u0938\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0930\u093e\u0939\u0924, \u0928\u0935\u093e\u091c\u0941\u0926\u094d\u0926\u0940\u0928 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0926\u0940\u0915\u0940 \u0915\u0940 \u092c\u0940\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0938\u0942\u0938\u0940 \u0915\u093e \u0925\u093e \u0906\u0930\u094b\u092a","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
{"_id":"5ab24c1d4f1c1bc0078b65ae","slug":"cdr-case-lawyer-rizwan-released-from-jail-after-booked-in-nawazuddin-case","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"CDR \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e: \u0935\u0915\u0940\u0932 \u0915\u094b \u0915\u094b\u0930\u094d\u091f \u0938\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0930\u093e\u0939\u0924, \u0928\u0935\u093e\u091c\u0941\u0926\u094d\u0926\u0940\u0928 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0926\u0940\u0915\u0940 \u0915\u0940 \u092c\u0940\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0938\u0942\u0938\u0940 \u0915\u093e \u0925\u093e \u0906\u0930\u094b\u092a","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
अमर उजाला ऐप चुनें
सबसे तेज अनुभव के लिए
क्लिक करें
Add to Home Screen
© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.