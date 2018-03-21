शहर चुनें

अपना शहर चुनें

Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   CDR case: Lawyer Rizwan released from jail after booked in Nawazuddin case

CDR मामला: वकील को कोर्ट से बड़ी राहत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बीवी की जासूसी का था आरोप

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 21 Mar 2018 06:01 PM IST
CDR case: Lawyer Rizwan released from jail after booked in Nawazuddin case
1 of 7
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 16 मार्च को गिरफ्तार किए गए रिजवान को कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए है। एएनआई के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाम 5 बजे से पहले रिजवान को रिहा करने के आदेश दिए थे।
 

 
अगली स्लाइड देखें
cdr case nawazuddin siddhiqui lawyer rizwan siddhiqui

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News App अपने मोबाइल पे|
Get all entertainment news in Hindi related to bollywood news, Tv news, hollywood news, movie reviews etc. Stay updated with us for all breaking hindi news from entertainment and more news in Hindi.

Recommended

baaghi 2
Bollywood

रिलीज से पहले इन 5 बड़े विवादों में घिर चुकी है फिल्म 'बागी-2', अब क्या करेंगे टाइगर श्रॉफ?

21 मार्च 2018

Jacqueline Fernandez ek do teen
Bollywood

डायरेक्टर को इतनी घटिया लगी 'एक दो तीन' में जैकलिन की परफॉर्मेंस, अब ठोकेंगे केस

21 मार्च 2018

बॉबी देओल
Bollywood

सलमान खान से चार कदम आगे निकले बॉबी देओल, धमाकेदार लुक ने बताया 100 करोड़ी होना तय

21 मार्च 2018

rani bday cake
Bollywood

आखिर क्यों बर्थडे केक को काटने से बार-बार मना करती रहीं रानी, वीडियो में सामने आया सच

21 मार्च 2018

शाहिद कपूर
Bollywood

टीवी शो में पर्सनल लाइफ पर मीरा राजपूत ने किया ऐसा खुलासा, शर्म से लाल हो गए शाहिद कपूर

21 मार्च 2018

Aamir Khan
Bollywood

मुकेश अंबानी के पैसे से बनेगा आमिर खान का ड्रीम प्रोजेक्ट, वो 5 बातें जो आपका जानना जरूरी

21 मार्च 2018

More in Bollywood

Aayesha and Sahil
Bollywood

17 साल छोटे एक्टर संग था अफेयर, अब जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा पर लगा ये गंभीर आरोप

21 मार्च 2018

Taimur
Bollywood

जिम जाते हुए दिखे नन्हें तैमूर, Shirtless लुक के बाद वायरल हुई ये तस्वीरें

21 मार्च 2018

अजय देवगन
Bollywood

बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की 'रेड' में आया ट्विस्ट, 6 करोड़ कमाने के बाद पांचवे दिन हुआ ये हाल

21 मार्च 2018

actress natasha suri met with accident during bungee jumping hospitalised
Bollywood

श्रीदेवी के बाद विदेश में एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ हुआ बड़ा हादसा, अस्पताल में भर्ती

21 मार्च 2018

Rani
Bollywood

B'Day Spl: 7 हीरोइनों के ठुकराने के बाद रानी मुखर्जी को मिला था यह रोल, फिल्म ने रातों-रात बना दिया स्टार

21 मार्च 2018

kangana
Bollywood

CDR स्कैम में कंगना का नाम आते ही भड़कीं रंगोली, ट्वीट कर इतना तीखा बोलीं निकाल दी भड़ास

21 मार्च 2018

संजय दत्त
Bollywood

25 साल बाद सामने आया माधुरी और संजय दत्त के प्यार का सच, बीवी की बद्दुआ से आया जलजला

21 मार्च 2018

Sridevi daughter Janhvi Kapoor spotted with father Boney Kapoor at mumbai airport
Bollywood

श्रीदेवी को नहीं भूला पा रहा परिवार, बेटी जाह्नवी के साथ एयरपोर्ट पर मायूस से दिखे बोनी कपूर

21 मार्च 2018

Ileana
Bollywood

ऐसे होता है बॉलीवुड एक्ट्रेस का मेकअप, सनी लियोनी और पूनम पांडे की फोटो देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

21 मार्च 2018

deepika padukone
Bollywood

300 करोड़ कमाने के बाद दीपिका पादुकोण ने भंसाली के सामने रखी ये मांग, पूरा करना होगा मुश्किल

21 मार्च 2018

Kunal Kemmu
Bollywood

लीक हुई कुनाल खेमू की ऐसी तस्वीर, मुंबई पुलिस ने भेज दिया चालान, सरेआम ऐसे किया शर्मिंदा

21 मार्च 2018

super 30
Bollywood

फिल्म में सुपरस्टार के साथ रोमांस का मिला चांस, एक्ट्रेस ने बताया- सेट पर कैसे बिहेव करते हैं ऋतिक

21 मार्च 2018

Rani Mukerji
Bollywood

रानी मुखर्जी की जिंदगी से जुड़े ये अनसुने किस्से नहीं जानते होंगे, 5 फिल्में छोड़ यकीनन पछताई होंगी

21 मार्च 2018

Sanjay Dutt and Madhuri Dixit
Bollywood

किताब में किया माधुरी संग अफेयर का खुलासा, तो लेखक को संजय दत्त ने भेजा लीगल नोटिस

21 मार्च 2018

Gauri Khan
Bollywood

14 बॉलीवुड स्टार्स जो नशे में डूबकर कर चुके हैं करियर बर्बाद, ऐसे पाई निजात

21 मार्च 2018

Jacqueline Fernandez
Bollywood

माधुरी के गीत पर डांस करते ही ट्रोल हुईं ये एक्ट्रेस, यूजर्स ने सोशल मीडिया पर सुनाई खरी खरी

21 मार्च 2018

अमर उजाला ऐप चुनें

सबसे तेज अनुभव के लिए

क्लिक करें Add to Home Screen
  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.