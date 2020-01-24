Republic Day 2020: देश में ऐसे मनाया गया था पहली बार गणतंत्र दिवस, परेड देखने पहुंचे थे कनॉट प्लेस

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पहला गणतंत्र दिवस समारोह
- फोटो : social media
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कनॉट प्लेस में परेड की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे लोग
- फोटो : social media
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भारत के आखिरी गवर्नर-जनरल सी राजगोपालाचारी, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित करते हुए
- फोटो : social media
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Republic Day 2019
- फोटो : PTI