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Republic Day 2020: देश में ऐसे मनाया गया था पहली बार गणतंत्र दिवस, परेड देखने पहुंचे थे कनॉट प्लेस

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 24 Jan 2020 01:44 PM IST
पहला गणतंत्र दिवस समारोह
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पहला गणतंत्र दिवस समारोह - फोटो : social media
हिंदुस्तान अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। ऐसे में 70 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसे याद करना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। उस दिन गणतंत्र दिवस की परेड पुराना किला के सामने ब्रिटिश स्टेडियम में हुई थी। इस जगह आज दिल्ली का चिड़ियाघर हैं और स्टेडियम की जगह पर नेशनल स्टेडियम मौजूद है।

देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने जैसे ही गणतंत्र भारत में पहली बार तिरंगा झण्डा लहराया, इसी के साथ परेड की शुरुआत हो गई। सबसे पहले तोपों की सलामी दी गई जिससे पुराना किला गूंज उठा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे, उनके साथ सी राजगोपालाचारी भी थे, वे अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की जगह गवर्नर-जनरल का पद संभाल रहे थे।

राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हुआ भारत -
गणतंत्र दिवस का अर्थ था कि भारत अपनी जमीन से विदेशी राज के अंतिम निशान मिटाकर गणतंत्र राष्ट्रों की मंडली में शामिल होने जा रहा था। किंग जॉर्ज VI ने भारत को अपनी ओर से शुभकामनाएं भेजी थीं और इसका आभार भी जताया कि नए स्वतंत्र हो रहे देश राष्ट्रमंडल देशों में शामिल होंगे। हालांकि कुछ समय बाद ही किंग का निधन हो गया, भारत में इस शोक समाचार पर श्रद्धांजलि स्वरूप सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई थी। पहले गणतंत्र दिवस के समय ये अफवाहें भी उड़ी थीं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने 'दिल्ली चलो' आह्वान पर एक बार फिर सभी के सामने प्रकट हो सकते हैं। 

राजपथ पर नहीं निकली थी परेड...

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republic day 2020 republic day
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