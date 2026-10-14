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वेस्टइंडीज के सामने भारतीय गेंदबाजी बेदम: कप्तान श्रेयस का फूटा गुस्सा, बोले- लाइन और लेंथ ही सही नहीं रख पाए

Wed, 14 Oct 2026 11:58 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 14 Oct 2026 11:58 PM IST
सार

वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 में 24 रन से हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने खराब लाइन-लेंथ और गेंदबाजी में योजनाओं पर अमल नहीं कर पाने को हार की वजह बताया। शाई होप के नाबाद 102 रन और कीमो पॉल के पांच विकेट की बदौलत वेस्टइंडीज ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली।

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Shreyas Iyer Blames Poor Line Length as Indias Bowling Falters Against West Indies T20I Series Level at 2-2
भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : PTI
वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 24 रन से मिली हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी में खराब लाइन-लेंथ को टीम की नाकामी की बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने गेंदबाजी में अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। हालांकि, उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते समय बल्लेबाजों के आक्रामक रवैये का समर्थन किया और कहा कि 250 रन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक खास पैटर्न के साथ आगे बढ़ना होता है।
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Shreyas Iyer Blames Poor Line Length as Indias Bowling Falters Against West Indies T20I Series Level at 2-2
शाई होप - फोटो : PTI
2-2 की बराबरी पर पहुंची सीरीज
बुधवार को हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शाई होप के नाबाद 102 रन की बदौलत तीन विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम संजू सैमसन की 23 गेंदों में 56 रन की पारी और तिलक वर्मा तथा नितीश कुमार रेड्डी के उपयोगी योगदान के बावजूद 223 रन पर सिमट गई। कीमो पॉल ने 41 रन देकर पांच विकेट झटके और वेस्टइंडीज को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है।
Shreyas Iyer Blames Poor Line Length as Indias Bowling Falters Against West Indies T20I Series Level at 2-2
भारतीय टीम - फोटो : PTI
'गेंदबाजी से ही शुरुआत में चूक हुई'
मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि भारत की हार की शुरुआत गेंदबाजी से हुई। उनके मुताबिक, टीम सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पाई, जिससे वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बड़े स्कोर तक पहुंचने का मौका मिला। अय्यर ने कहा, 'यह सब गेंदबाजी से शुरू हुआ। मुझे लगता है कि हम अपनी लाइन और लेंथ को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। दिन के अंत में जब आप 250 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपको एक खास पैटर्न के साथ आगे बढ़ना होता है। मुझे लक्ष्य का पीछा करते समय हमारा रवैया पसंद आया, लेकिन हम गेंदबाजी में अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पाए और यहीं हम पिछड़ गए।'
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अभिषेक और सैमसन - फोटो : BCCI
अभिषेक शर्मा के स्ट्राइक पर नहीं होने से फर्क नहीं पड़ा
भारतीय कप्तान से पूछा गया कि पारी की शुरुआत में अभिषेक शर्मा के स्ट्राइक पर नहीं होने का टीम की शुरुआत पर कोई असर पड़ा था या नहीं। इस पर अय्यर ने कहा कि उस समय भी भारत लगभग 12 रन प्रति ओवर की गति से आगे बढ़ रहा था, इसलिए इसे खराब शुरुआत की वजह नहीं माना जा सकता।

उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया और पिच से मिल रही अतिरिक्त उछाल का भी अच्छा इस्तेमाल किया। कैरेबियाई गेंदबाजों ने फील्डिंग का भी सही तरीके से उपयोग किया, जिसके लिए उन्हें श्रेय दिया जाना चाहिए। अय्यर के मुताबिक, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का प्रदर्शन और उनकी रणनीति पर अमल करना भारत के मुकाबले बेहतर रहा।
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तिलक वर्मा - फोटो : PTI
बीच के ओवरों में वेस्टइंडीज ने की वापसी
  • श्रेयस अय्यर ने माना कि बीच के ओवरों में पिच थोड़ी धीमी हो गई थी और गेंद में अतिरिक्त उछाल भी देखने को मिल रहा था। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने इन परिस्थितियों को समझते हुए फील्ड के अनुसार गेंदबाजी की, जो मैच का अहम पहलू रहा।
  • भारतीय कप्तान ने कहा कि बीच में मुकाबले का रुख भारत की ओर भी मुड़ा था, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने शानदार तरीके से वापसी की। उनके मुताबिक, दबाव के क्षणों में विपक्षी टीम की वापसी करने की क्षमता बेहतरीन रही।
  • मैच में भारत ने संजू सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर तेज शुरुआत की थी। सैमसन ने 23 गेंदों में 56 रन बनाए, लेकिन पांचवें ओवर में कीमो पॉल ने उन्हें और ईशान किशन को आउट कर भारत को दोहरा झटका दिया। इसके बाद गुडाकेश मोती ने अभिषेक शर्मा और नमन धीर को पवेलियन भेजकर भारत का स्कोर 132 रन पर पांच विकेट कर दिया।
  • तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने 26 गेंदों में 59 रन की साझेदारी कर भारत की उम्मीदें फिर जगाईं। तिलक ने 25 गेंदों में 43 रन बनाए, जबकि रेड्डी ने 20 गेंदों में 41 रन की पारी खेली। हालांकि, रोमारियो शेफर्ड और कीमो पॉल ने अहम मौकों पर विकेट लेकर भारत की वापसी की कोशिश नाकाम कर दी।
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