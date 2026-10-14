वेस्टइंडीज के सामने भारतीय गेंदबाजी बेदम: कप्तान श्रेयस का फूटा गुस्सा, बोले- लाइन और लेंथ ही सही नहीं रख पाए

1 of 7 भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : PTI

वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 24 रन से मिली हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी में खराब लाइन-लेंथ को टीम की नाकामी की बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने गेंदबाजी में अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। हालांकि, उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते समय बल्लेबाजों के आक्रामक रवैये का समर्थन किया और कहा कि 250 रन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक खास पैटर्न के साथ आगे बढ़ना होता है।

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2 of 7 शाई होप - फोटो : PTI

2-2 की बराबरी पर पहुंची सीरीज

बुधवार को हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शाई होप के नाबाद 102 रन की बदौलत तीन विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम संजू सैमसन की 23 गेंदों में 56 रन की पारी और तिलक वर्मा तथा नितीश कुमार रेड्डी के उपयोगी योगदान के बावजूद 223 रन पर सिमट गई। कीमो पॉल ने 41 रन देकर पांच विकेट झटके और वेस्टइंडीज को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है।

3 of 7 भारतीय टीम - फोटो : PTI

'गेंदबाजी से ही शुरुआत में चूक हुई'

मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि भारत की हार की शुरुआत गेंदबाजी से हुई। उनके मुताबिक, टीम सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पाई, जिससे वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बड़े स्कोर तक पहुंचने का मौका मिला। अय्यर ने कहा, 'यह सब गेंदबाजी से शुरू हुआ। मुझे लगता है कि हम अपनी लाइन और लेंथ को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। दिन के अंत में जब आप 250 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपको एक खास पैटर्न के साथ आगे बढ़ना होता है। मुझे लक्ष्य का पीछा करते समय हमारा रवैया पसंद आया, लेकिन हम गेंदबाजी में अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पाए और यहीं हम पिछड़ गए।'

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4 of 7 अभिषेक और सैमसन - फोटो : BCCI

अभिषेक शर्मा के स्ट्राइक पर नहीं होने से फर्क नहीं पड़ा

भारतीय कप्तान से पूछा गया कि पारी की शुरुआत में अभिषेक शर्मा के स्ट्राइक पर नहीं होने का टीम की शुरुआत पर कोई असर पड़ा था या नहीं। इस पर अय्यर ने कहा कि उस समय भी भारत लगभग 12 रन प्रति ओवर की गति से आगे बढ़ रहा था, इसलिए इसे खराब शुरुआत की वजह नहीं माना जा सकता।



उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया और पिच से मिल रही अतिरिक्त उछाल का भी अच्छा इस्तेमाल किया। कैरेबियाई गेंदबाजों ने फील्डिंग का भी सही तरीके से उपयोग किया, जिसके लिए उन्हें श्रेय दिया जाना चाहिए। अय्यर के मुताबिक, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का प्रदर्शन और उनकी रणनीति पर अमल करना भारत के मुकाबले बेहतर रहा।

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5 of 7 तिलक वर्मा - फोटो : PTI