IND vs SL: श्रीलंका को मिला नया मलिंगा, पाथिराना का एक्शन देख फैंस को याद आए श्रीलंकाई दिग्गज

Sri Lanka gets a new Slinga-Malinga

Meet Matheesha Pathirana, who produced some lanky bouncers and yorkers vs Kuwait U-19. Lankan Lions romped to a 274 run-victory. He finished with figures 7-2 in 3 overs.#U19AsiaCup #SharjahCricketStadium



courtesy - @sharjahstadium pic.twitter.com/EStUotZtOn