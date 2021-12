जरूरत की बात: बड़ा आसान है पीएफ खाते से एलआईसी के प्रीमियम को भरना, जानें क्या है प्रोसेस

1 of 4

अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर लोग एलआईसी के स्कीम्स में पैसों को निवेश करते हैं। हालांकि आपकी एलआईसी पॉलिसी तभी सुचारू रूप से चलती है, जब आप उसका मासिक प्रीमियम ठीक समय पर भरते हैं। एलआईसी का प्रीमियम आप कैश और ऑनलाइन दोनों तरह से भर सकते हैं। वहीं क्या आपको पता है कि आप अपने एलआईसी का प्रीमियम पीएफ खाते से भी भर सकते हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। पीएफ खाते से एलआईसी का प्रीमियम भरना काफी आसान है। इस प्रक्रिया को करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत में कई लोग अपने एलआईसी का प्रीमियम पीएफ खाते के जरिए अदा करते हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में, जिसके जरिए आप पीएफ खाते से LIC के प्रीमियम को भर सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ के फॉर्म 14 को डाउनलोड करना होगा। फॉर्म 14 को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form14.pdf पर विजिट करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी सभी जरूरी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।

इस फॉर्म को ईपीएफ के कमिश्नर के नाम से भरा जाता है। फॉर्म के जरिए ईपीएफ फंड से एलआईसी के प्रीमियम भरने की अनुमति मांगी जाती है। एक बार जब आपका फॉर्म सत्यापित हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से अपने पीएफ के पैसों से एलआईसी का प्रीमियम भर सकेंगे।

हालांकि इसके लिए आपका ईपीएफओ में खाता होना अनिवार्य है। जो कर्मचारी ईपीएफओ सदस्य के रूप में 2 साल से जुड़ा हुआ है। वही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि ईपीएफओ में निवेश किया गया आपका पैसा आपके भविष्य के लिए होता है न कि प्रीमियम भरने के लिए। कोशिश करें कि आपात स्थिति में ही आप अपने पीएफ के पैसों का इस्तेमाल एलआईसी के प्रीमियम अदा करने के लिए करें।

