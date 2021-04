Tata Nexon EV का जलवा कायम: तीन महीनों में बिक्री दुगनी हो कर पहुंची 4000 यूनिट्स, जानें इसकी खासियतें

- फोटो : For Refernce Only

Tata Nexon EV ZConnect App - फोटो : For Refernce Only

- फोटो : For Representation Only

Mandir Bedi with Tata Nexon EV - फोटो : For Representation Only

{"_id":"606d85988ebc3ec4455303a9","slug":"tata-nexon-ev-best-selling-electric-car-in-india-with-64-percent-market-share-electric-vehicles-sales-in-india-know-about-tata-nexon-ev-battery-driving-range-features-and-full-specifications","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Tata Nexon EV \u0915\u093e \u091c\u0932\u0935\u093e \u0915\u093e\u092f\u092e: \u0924\u0940\u0928 \u092e\u0939\u0940\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u093f\u0915\u094d\u0930\u0940 \u0926\u0941\u0917\u0928\u0940 \u0939\u094b \u0915\u0930 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0940 4000 \u092f\u0942\u0928\u093f\u091f\u094d\u0938, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0907\u0938\u0915\u0940 \u0916\u093e\u0938\u093f\u092f\u0924\u0947\u0902","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}