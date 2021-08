MG One SUV: आखिरकार सामने आई एमजी वन एसयूवी, नई स्पोर्टी लुक में मिलेगा ज्यादा स्पेस, Creta को देगी टक्कर

{"_id":"6107e6f78795e8075a3a80a4","slug":"mg-one-suv-offically-revealed-gets-two-colour-options-enhanced-cabin-space","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"MG One SUV: \u0906\u0916\u093f\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u0908 \u090f\u092e\u091c\u0940 \u0935\u0928 \u090f\u0938\u092f\u0942\u0935\u0940, \u0928\u0908 \u0938\u094d\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0932\u0941\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u0938\u094d\u092a\u0947\u0938, Creta \u0915\u094b \u0926\u0947\u0917\u0940 \u091f\u0915\u094d\u0915\u0930","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 02 Aug 2021 06:42 PM IST

MG One SUV - फोटो : MG Motor

हफ्तों तक टीजर तस्वीरें जारी करने के बाद, MG Motor की लेटेस्ट एसयूवी MG One एसयूवी अब आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से सामने आ गई है। यह आधिकारिक तौर पर ब्रांड की नई आर्किटेक्चर और डिजाइन लैंग्वेज की शुरुआत का प्रतीक है। कंपनी का दावा है कि इस नई एसयूवी में 'अत्याधुनिक' डिजिटल टेक्नोलॉजी दी गई है। MG One SUV का ग्लोबल प्रीमियर 30 जुलाई, 2021 को हुआ था। एमजी मोटर की नई एसयूवी दो कलर ऑप्शन - 'बबल ऑरेंज' और 'वाइल्डरनेस ग्रीन' में उपलब्ध होगी। एसयूवी ब्रांड के लेटेस्ट डिजाइन और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करती है।



कैसा है लुक

MG One में एक टेपरिंग रूफलाइन है जो रियर में नीचे की ओर झुकती है। इसमें एक ड्यूल-टोन कलर स्कीम मिलता है जो इसके एक्सटीरियर प्रोफाइल को हाइलाइट करती है। जबकि कार के फ्रंट में एक नई डिजाइन की गई 3D ग्रिल दी गई है जो काफी आकर्षक है। एमजी वन एसयूवी में 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके साथ ही एमजी अपनी इस नई एसयूवी के साथ कई तरह के कस्टमाइजेशन ऑप्शन की पेशकश कर सकती है।