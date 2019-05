Tarot weekly guidance : टैरो कार्ड से जानें कैसा रहेगा आपके लिए यह सप्ताह

{"_id":"5cee0e40bdec220755419270","slug":"tarot-rashifal-weekly-tarot-horoscope-reading-for-28-may-to-3-june-2019","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Tarot weekly guidance : \u091f\u0948\u0930\u094b \u0915\u093e\u0930\u094d\u0921 \u0938\u0947 \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0948\u0938\u093e \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092f\u0939 \u0938\u092a\u094d\u0924\u093e\u0939","category":{"title":"Tarot","title_hn":"\u091f\u0948\u0930\u094b \u0915\u093e\u0930\u094d\u0921","slug":"tarot"}}

डॉ. शिवानी खेतान, टैरो कार्ड रीडर, Updated Wed, 29 May 2019 10:45 AM IST

Tarot weekly horoscope 2019

जिस तरह ज्योतिषशास्त्र व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करता आने वाले समय की जानकारी देता है, उसी प्रकार टैरो कार्ड भी व्यक्ति विशेष के लिए भविष्य से जुड़े अनेक पहलुओं के बारे में संकेत करता है।



Tarot guidance of the week



Qween of swords - इस सप्ताह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने का संकेत देता है। चुनौतियों से घबराएं नहीं, डटकर सामना करें। कार्य को अधूरा न छोड़ें।



