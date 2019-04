Tarot weekly guidance : टैरो कार्ड से जानें कैसा रहेगा आपके लिए यह सप्ताह

{"_id":"5ca99764bdec2214323f4843","slug":"tarot-rashifal-weekly-tarot-horoscope-reading-for-07-to-13-april-2019","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Tarot weekly guidance : \u091f\u0948\u0930\u094b \u0915\u093e\u0930\u094d\u0921 \u0938\u0947 \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0948\u0938\u093e \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092f\u0939 \u0938\u092a\u094d\u0924\u093e\u0939","category":{"title":"Tarot","title_hn":"\u091f\u0948\u0930\u094b \u0915\u093e\u0930\u094d\u0921","slug":"tarot"}}

डॉ. शिवानी खेतान, टैरो कार्ड रीडर, Updated Sun, 07 Apr 2019 05:41 PM IST

जिस तरह ज्योतिषशास्त्र व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करता आने वाले समय की जानकारी देता है, उसी प्रकार टैरो कार्ड भी व्यक्ति विशेष के लिए भविष्य से जुड़े अनेक पहलुओं के बारे में संकेत करता है।



Tarot guidance of the week

Knight of cups - इस सप्ताह दूसरों की बातों का निरीक्षण करें। कोई नया काम आरंभ हो सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें।



