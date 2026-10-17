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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 18 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 18 अक्तूबर: कन्या, सिंह और कुंभ राशि वालों को मिल सकता है लाभ, धन के मामले में मिलेंगे अच्छे संकेत

Sat, 17 Oct 2026 03:56 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 17 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

आज का राशिफल 18 अक्तूबर 2026: जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर समेत सभी 12 राशियों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा। पढ़ें करियर, कारोबार, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन से जुड़े ज्योतिषीय भविष्यफल।

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Today Prediction Horoscope of 18 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
18 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

आज का राशिफल 18 अक्तूबर 2026: रविवार का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कई नए अवसर और कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंधों, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं, तो कुछ को धन से जुड़े फैसले लेते समय सावधानी बरतनी पड़ सकती है। प्रेम जीवन में किसी को साथी का सहयोग और भावनात्मक मजबूती मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को रिश्तों में आपसी समझ बढ़ाने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन कैसा रहने वाला है। यहां पढ़ें आज का विस्तृत राशिफल और जानें नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और सेहत के मामले में किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 18 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज सेहत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, इसलिए अपनी देखभाल के लिए समय जरूर निकालें। भाई-बहनों का साथ आपको नई ताकत देगा और उनके सहयोग से कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। लंबे समय से मन में चल रही चिंता अब कम होने लगेगी। परिवार के किसी सदस्य से किया वादा निभाने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात नई उम्मीदें जगा सकती है। यात्रा के दौरान मिली कोई छोटी-सी जानकारी भविष्य में बड़ा फायदा दिला सकती है। आज जरूरतमंदों की मदद करने और पुण्य कार्यों में भी आपका मन खूब लगेगा।

Today Prediction Horoscope of 18 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज आपकी जुबान रिश्ते बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, इसलिए बोलने से पहले थोड़ा ठहरना जरूरी है। छोटी-सी बात को विवाद का रूप देने से बचें, वरना बेवजह मानसिक तनाव बढ़ सकता है। खर्चों पर लगाम लगाना भी जरूरी होगा, क्योंकि बजट बिगड़ने से आगे परेशानी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप हालात संभाल लेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए कोई उत्साहजनक खबर आ सकती है।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
मिथुन राशि
आज पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके दिन को खास बना सकती है। कोई पुरानी याद ताजा होगी और चेहरे पर मुस्कान बिखर जाएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लगातार प्रयास करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। किसी मित्र की मदद करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। घर या संपत्ति खरीदने का सपना पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि परिवार के सामने अपनी बात सोच-समझकर रखें। नए साझेदारी वाले काम शुरू करने के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा।
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज गुस्से पर काबू रखना आपकी सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है। जल्दबाजी या क्रोध में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। जीवनसाथी की सलाह को महत्व दें, क्योंकि उनकी बात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। परिवार के साथ किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। सफलता पाने के लिए अपने प्रयासों पर भरोसा बनाए रखें। याद रखें, आपकी मेहनत और निरंतरता ही आपको मंजिल तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी।

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