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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 18 October 2026 Aaj Ka Rashifal

18 अक्तूबर राशिफल: इन चार राशियों के लिए कमाल का रहेगा दिन, करियर और प्रेम जीवन में मिलेंगे नए अवसर

Sun, 18 Oct 2026 05:30 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 18 Oct 2026 05:30 AM IST
सार

आज का राशिफल: जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
 

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Today Prediction Horoscope of 18 October 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


सेहत को नजरअंदाज न करें। भाई-बहनों का सहयोग रुके हुए काम पूरे कराने में मदद करेगा और पुरानी चिंताएं कम होंगी। परिवार से किया वादा निभाने का अवसर मिलेगा। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। यात्रा के दौरान मिली जानकारी भविष्य में लाभ दिला सकती है। जरूरतमंदों की सहायता करने में भी मन लगेगा।
 
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Today Prediction Horoscope of 18 October 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
बातचीत में संयम रखें, क्योंकि छोटी-सी बात विवाद का कारण बन सकती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन धैर्य से परिस्थिति संभल जाएगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए सोच-समझकर प्रतिक्रिया दें।
 

Today Prediction Horoscope of 18 October 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
पुराने दोस्तों से मुलाकात और बीती यादें आपका दिन खुशनुमा बना सकती हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मित्र की सहायता करने से रिश्ते मजबूत होंगे। संपत्ति खरीदने की दिशा में प्रगति संभव है। परिवार के सामने अपनी बात सावधानी से रखें। नई साझेदारी शुरू करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना बेहतर रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 18 October 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। क्रोध में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। जीवनसाथी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सफलता पाने के लिए मेहनत जारी रखें। धैर्य और निरंतर प्रयास आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जा सकते हैं।

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Today Prediction Horoscope of 18 October 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

सिंह राशि
दोस्तों और परिवार के साथ खुशनुमा समय बिताने का अवसर मिलेगा। हालांकि मनोरंजन के चक्कर में जरूरी कामों को न टालें। आय बढ़ाने के आपके प्रयास भविष्य में लाभ दे सकते हैं। माता-पिता का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा। संपत्ति से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में मतभेद होने पर बहस करने के बजाय शांति से समाधान निकालें।
 

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