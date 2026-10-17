18 अक्तूबर राशिफल: इन चार राशियों के लिए कमाल का रहेगा दिन, करियर और प्रेम जीवन में मिलेंगे नए अवसर

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मेष राशि

सेहत को नजरअंदाज न करें। भाई-बहनों का सहयोग रुके हुए काम पूरे कराने में मदद करेगा और पुरानी चिंताएं कम होंगी। परिवार से किया वादा निभाने का अवसर मिलेगा। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। यात्रा के दौरान मिली जानकारी भविष्य में लाभ दिला सकती है। जरूरतमंदों की सहायता करने में भी मन लगेगा।



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वृषभ राशि

बातचीत में संयम रखें, क्योंकि छोटी-सी बात विवाद का कारण बन सकती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन धैर्य से परिस्थिति संभल जाएगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए सोच-समझकर प्रतिक्रिया दें।



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मिथुन राशि

पुराने दोस्तों से मुलाकात और बीती यादें आपका दिन खुशनुमा बना सकती हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मित्र की सहायता करने से रिश्ते मजबूत होंगे। संपत्ति खरीदने की दिशा में प्रगति संभव है। परिवार के सामने अपनी बात सावधानी से रखें। नई साझेदारी शुरू करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना बेहतर रहेगा।

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कर्क राशि

गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। क्रोध में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। जीवनसाथी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सफलता पाने के लिए मेहनत जारी रखें। धैर्य और निरंतर प्रयास आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जा सकते हैं।

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