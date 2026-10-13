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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Trigrahi Yog in Libra on October 17 these 3 Zodiac Signs May See Financial Gains

Trigrahi Yog: 17 अक्तूबर को तुला राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, 3 राशियों को धनलाभ के योग

Tue, 13 Oct 2026 02:59 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 13 Oct 2026 02:59 PM IST
सार

17 अक्तूबर 2026 को तुला राशि में त्रिग्रही योग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 3 राशियों के लिए धन लाभ और आर्थिक तरक्की के योग बन सकते हैं।

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Trigrahi Yog in Libra on October 17 these 3 Zodiac Signs May See Financial Gains
Trigrahi Yog - फोटो : AI

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तीन ग्रह एक ही राशि में एक साथ आते हैं, तो इसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। 17 अक्तूबर 2026 को तुला राशि में त्रिग्रही योग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। हालांकि, 3 राशियों के लिए यह समय आर्थिक लाभ, करियर में तरक्की और नए अवसरों के लिहाज से विशेष हो सकता है। आइए जानते हैं कि तुला राशि में बनने वाला त्रिग्रही योग किन राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है।

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Trigrahi Yog in Libra on October 17 these 3 Zodiac Signs May See Financial Gains
Trigrahi Yog - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि 
 

मिथुन राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग नए अवसरों के संकेत दे सकता है। इस दौरान करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के लिए सराहना मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद हो सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है।

नए संपर्कों के जरिए कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में आमदनी के नए रास्तों पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में बातचीत और आपसी सहयोग से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं।

Trigrahi Yog in Libra on October 17 these 3 Zodiac Signs May See Financial Gains
Trigrahi Yog - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग आत्मविश्वास और आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनाने और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है। आर्थिक मोर्चे पर पुराने प्रयासों का लाभ मिलने की संभावना बन सकती है।

व्यापार करने वाले जातकों को नए ग्राहकों या व्यावसायिक संपर्कों से फायदा मिल सकता है। यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो सोच-समझकर आगे बढ़ना लाभदायक हो सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में कोई आर्थिक निर्णय लेने से बचें। परिवार के सदस्यों का सहयोग मनोबल बढ़ा सकता है।

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Trigrahi Yog - फोटो : amar ujala

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग करियर और आर्थिक योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। इस दौरान नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में लाभ मिलने के अवसर बन सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार अवसर खोजने में मदद मिल सकती है। व्यापारियों के लिए नए प्रोजेक्ट, साझेदारी या कारोबार के विस्तार से जुड़े विचार आगे बढ़ सकते हैं।

आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बजट और बचत पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। सामाजिक दायरे में आपकी पहचान बढ़ सकती है और मित्रों के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण काम में मदद मिल सकती है। हालांकि, किसी भी नई साझेदारी से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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