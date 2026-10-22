झारखंड: कृषि पाठ्यक्रमों की 85 खाली सीटों पर दाखिले का मौका, 25 अक्तूबर अंतिम तारीख; जानें कैसे करें आवेदन

झारखंड में कृषि और इससे जुड़े पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक और मौका आया है। राज्य के विभिन्न कृषि महाविद्यालयों और संस्थानों में कुल 85 सीटें खाली रह गई हैं। इन सीटों को भरने के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने विशेष दौर की काउंसलिंग शुरू कर दी है। इसमें केंद्रीय कोटे की 10 सीटें भी शामिल हैं। योग्य अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण कर अपनी पसंद के संस्थान और पाठ्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं।

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कांके स्थित रांची वेटनरी कॉलेज में चार, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में पांच, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौ, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में दो और कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री में 14 सीटें खाली हैं।

देवघर के रवींद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज में सात, गढ़वा के एग्रीकल्चर कॉलेज में सात, गोड्डा के तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज में तीन, गुमला के फिशरीज कॉलेज में पांच, खूंटपानी चाईबासा के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में 19 और दुमका के फुलो झानो मुर्मू डेयरी कॉलेज में 10 सीटें रिक्त हैं।

राज्य में कृषि और इससे जुड़े पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पहले आयोजित काउंसलिंग के बाद भी कई सीटें खाली रह गई थीं। इनमें 10 सीटें केंद्रीय कोटे की हैं, जो अखिल भारतीय स्तर पर काउंसलिंग के अंतिम चरण के बाद भी नहीं भर सकीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने झारखंड के कृषि एवं पशुपालन विभाग से अनुरोध किया था कि इन खाली केंद्रीय सीटों को भी राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाए। इसके बाद बोर्ड ने सभी रिक्त सीटों का ब्योरा जारी करते हुए विशेष काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित किया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य खाली सीटों पर योग्य विद्यार्थियों को दाखिला देना है।विशेष काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और पाठ्यक्रमों व संस्थानों के विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 25 अक्तूबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद 27 अक्तूबर से 4 नवंबर तक सीटों का आवंटन किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों को सीट मिलेगी, वे 28 अक्तूबर से 4 नवंबर के बीच संबंधित संस्थान में जाकर नामांकन करा सकेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपनी पसंद के संस्थानों और पाठ्यक्रमों का चयन सावधानी से करना चाहिए। बोर्ड ने पूरी प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी करने का कार्यक्रम बनाया है, ताकि शैक्षणिक सत्र में दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।इस विशेष काउंसलिंग में उन विद्यार्थियों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा, जो पहले की काउंसलिंग के माध्यम से किसी संस्थान या पाठ्यक्रम में दाखिला ले चुके हैं। यदि वे अपना संस्थान या पाठ्यक्रम बदलना चाहते हैं, तो नए विकल्प भर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यदि किसी विद्यार्थी को विशेष काउंसलिंग में नया संस्थान या पाठ्यक्रम आवंटित होता है, तो उसे वहां अनिवार्य रूप से दाखिला लेना होगा। नया आवंटन होते ही उसकी पहले वाली सीट अपने आप रद्द हो जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों को विकल्प भरने से पहले अच्छी तरह विचार करना चाहिए और अपनी पसंद के अधिक से अधिक विकल्प चुनने चाहिए।