राजस्थान कांग्रेस में घमासान: गहलोत खेमे पर कांग्रेस नेतृत्व गुस्सा, विधायकों का बैठक में न आना अनुशासनहीनता

राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच गहलोत खेमे के इस्तीफों पर कांग्रेस नेतृत्व ने नाराजगी प्रकट की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा है कि विधायकों का विधायक दल की बैठक में नहीं आना अनुशासनहीनता है। इसे लेकर कार्रवाई हो सकती है।

#RajasthanPoliticalCrisis | Mallikarjun Kharge & I came here as AICC observers to hold a meeting in accordance with CM's convenience at the latter's residence. We were continuously telling the MLAs who didn't come to come & talk one-to-one: AICC observer Ajay Maken pic.twitter.com/j5GxuCExjC