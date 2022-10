{"_id":"635248f5e2f0261a187fb170","slug":"sco-vs-zim-t20-live-score-t20-world-cup-2022-scotland-vs-zimbabwe-scorecard-and-result-news-update-in-hindi","type":"live","status":"publish","title_hn":"SCO vs ZIM T20 Live: स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

01:17 PM, 21-Oct-2022 SCO vs ZIM T20 Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11 जिम्बाब्वे: क्रेग एर्विन (कप्तान), रेजिस चकबवा (विकेटकीपर), वेस्ले मधेवेरे, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा, मिल्टन शुंबा, रयान बर्ल, ल्यूक जोंगवे, रिचर्ड नगारवा, तेंदई चतरा, ब्लेसिंग मुजरबानी।



स्कॉटलैंड: जॉर्ज मुंसी, माइकल जोन्स, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), रिची बेरिंगटन (कप्तान), माइकल लीस्क, कैलम मैकलियोड, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वाट, जोश डेवी, सफ्यान शरीफ, ब्रैड व्हील। क्रेग एर्विन (कप्तान), रेजिस चकबवा (विकेटकीपर), वेस्ले मधेवेरे, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा, मिल्टन शुंबा, रयान बर्ल, ल्यूक जोंगवे, रिचर्ड नगारवा, तेंदई चतरा, ब्लेसिंग मुजरबानी।जॉर्ज मुंसी, माइकल जोन्स, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), रिची बेरिंगटन (कप्तान), माइकल लीस्क, कैलम मैकलियोड, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वाट, जोश डेवी, सफ्यान शरीफ, ब्रैड व्हील। 01:04 PM, 21-Oct-2022 SCO vs ZIM T20 Live: स्कॉटलैंड की टीम पहले करेगी बल्लेबाजी स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। जिम्बाब्वे की टीम में कप्तान क्रेग इर्विन की वापसी हुई है। वह पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे। स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। जिम्बाब्वे की टीम में कप्तान क्रेग इर्विन की वापसी हुई है। वह पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे। 12:50 PM, 21-Oct-2022 SCO vs ZIM T20 Live: स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला नमस्कार, अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। टी20 वर्ल्ड कप का 12वां मुकाबला स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच थोड़ी देर में खेला जाएगा। ग्रुब-बी के इस मुकाबले में दोनों टीमें होबार्ट में आमने-सामने होंगी। स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के दो-दो अंक हैं। इस मैच को जीतने वाली टीम सुपर-12 में पहुंच जाएगी। टी20 वर्ल्ड कप का 12वां मुकाबला स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच थोड़ी देर में खेला जाएगा। ग्रुब-बी के इस मुकाबले में दोनों टीमें होबार्ट में आमने-सामने होंगी। स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के दो-दो अंक हैं। इस मैच को जीतने वाली टीम सुपर-12 में पहुंच जाएगी।

