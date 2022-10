{"_id":"6351905203e4db6c1b13eabb","slug":"digital-marketing-there-are-unlimited-opportunities-for-growth-in-this-emerging-sector-know-the-whole-thing-in-detail","type":"story","status":"publish","title_hn":"Digital Marketing: उभरते हुए इस सेक्टर में हैं तरक्की के असीमित मौके, डिटेल में जानिये पूरी बात","category":{"title":"Other Jobs","title_hn":"अन्य नौकरियां","slug":"other-jobs"}}

Published Thu, 20 Oct 2022

सफलता द्वारा शुरू किए गए खास Digital Marketing Course में आपको डिजिटल मार्केटिंग की सभी बेसिक बातों से परिचित कराया जाता है और गूगल सर्टिफाइड एक्सपीरियंसड फैकल्टीज से पढ़ने का मौकामिलता है। साथ ही आपको सीखने के लिए 9 मॉड्यूल्स और 40 से भी अधिक लर्निंग टूल्स उपलब्ध कराया जाता है। इस कोर्स में आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज से सीखने का मौका तथा इनके मास्टर क्लास सेशन्स में भी शामिल होने का मौका मिलता है। इस खास कोर्स में एडमिशन लेने के लिए युवाओं के पास किसी खास डिग्री का होना आवश्यक नहीं है और इसके लिए उम्र की भी कोई सीमा नहीं है। इसलिए किसी भी उम्र के लोग बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सफलता के खास डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की सहायता ले सकते हैं। आप दिए गएलिंक पर क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं।

विस्तार

फ्लिपकार्ट, एमेजन, मीशो, मिंत्रा ये सब वो कंपनियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में शुरू हु्ईं और डिजिटल वर्ल्ड में अपना लंबा विस्तार किया। हम सभी इंतजार करते हैं कि दीवाली सेल में इन कंपनियों से क्या सस्ता खरीद लें। ये कंपनियों दीवाली, होली पर अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सेल लगाती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये कंपनियां किस तरह रन हो रहीं हैं कैसे इतनी बड़ी सेल इनकी हो जाती है। दरअसल ये सभी कंपनियां इंटरनेट, कम्प्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं। अब ये डिजिटल मार्केटिंग शब्द क्या है आप यही सोच रहे होंगे। यह शब्द ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल का इस्तेमाल करके ये कंपनियां पहले अपने उत्पादों को सर्च में लाती हैं। जैसे आपने गूगल पर कुछ सर्च किया। तो जो पहले सजेशन में 10 कंपनियां आयीं उन्होंने खुद को एसईओ टूल के जरिए टॉप पर रखा हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए इन कंपनियों में बाकायदा एक बड़ी टीम होती है। डिजिटल मार्केटिंग मटीरियल तैयार करने और उसे तमाम प्लेटफॉर्म पर भेजने का काम इन्हीं का होता है। ये कंपनी के वेब बैनर, पॉप अप ईमेल्स, एड बनाकर वेबसाइट की ब्रांडिंग करते हैं। इसी के आधार पर ये कंपनियां इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं। देश विदेश में डिजिटल मार्केटिंग के बढ़ते बाजार को देखते हुए देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता डॉट कॉम ने अब देश के युवाओं को इसमें दक्ष बनाने के लिए एक खास कोर्स की शुरुआत की है। आप इस लिंक Digital Marketing Course - Join Now पर क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अपना शानदार करियर बना सकते हैं।

डिजिटल मार्केटिंग सीखकर इन पदों पर मिलेगी नौकरी

डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर

कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर

सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट

वेब डिजाइनर

ऐप डेवलपर

कंटेट राइटर

सर्च इंजिन मार्केटर

इनबाउंड मार्केटिंग मैनेजर

एसईओ एग्जीक्यूटिव

कनवर्जन रेट ऑप्टिमाइजर

सफलता के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में क्या है खास

सफलता के साथ बनाएं अपना करियर

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी या डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग जैसे फील्ड में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवा इनकी बेहतर तैयारी के लिए सफलता डॉट कॉम की मदद ले सकते हैं। सफलता द्वारा इस वक्त कई टेक्निकल कोर्सेस के साथ यूपी कॉन्स्टेबल, यूपी लेखपाल तथा अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी एक्सपर्ट और वर्षो के अनुभव रखने वाले फैकल्टीज के मार्गदर्शन मेंकोर्सस चलाए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप एक बार सफलता डॉट कॉम पर विजिट जरूर करें और अपनी पसंद के मुताबिक कोर्स में एडमिशन लीजिए। आप अपने फोन में safalta app डाउनलोड कर भी इन कोर्सेस से जुड़ सकते हैं।