आईसीएसआईएल: दिल्ली में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 20 पदों पर भर्ती, 12वीं पास को मिलेगा 22,411 रुपये मासिक वेतन

हर महीने कितना वेतन मिलेगा?

इस पद के लिए मासिक पारिश्रमिक 22,411 रुपये निर्धारित किया गया है। यह राशि दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू न्यूनतम वेतन के अनुसार तय की गई है। हालांकि, नौकरी से जुड़ी कुछ शर्तों को समझना भी जरूरी है।

मासिक पारिश्रमिक: 22,411 रुपये

22,411 रुपये वेतन का आधार: दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू न्यूनतम वेतन

दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू न्यूनतम वेतन आवागमन भत्ता: तैनाती या पाली में काम करने के लिए आईसीएसआईएल की ओर से अलग से आवागमन भत्ता नहीं मिलेगा

तैनाती या पाली में काम करने के लिए आईसीएसआईएल की ओर से अलग से आवागमन भत्ता नहीं मिलेगा कार्यस्थल: दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कहीं भी तैनाती हो सकती है

दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कहीं भी तैनाती हो सकती है शिफ्ट कौन सी रहेगी?: जरूरत के अनुसार पाली (शिफ्ट) या बारी-बारी से ड्यूटी लगाई जा सकती है

चयनित अभ्यर्थियों के वेतन से कुल 15 दिनों के वेतन के बराबर राशि सुरक्षा जमा के रूप में काटी जाएगी। इस राशि की कटौती दो बराबर किस्तों में होगी:

पहले महीने: सुरक्षा जमा की 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी।

सुरक्षा जमा की 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी। दूसरे महीने: बाकी 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी।

बाकी 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी। राशि की वापसी: निर्धारित शर्तें पूरी होने पर सुरक्षा जमा राशि बचत खाते पर लागू ब्याज के साथ वापस की जाएगी।



सुरक्षा जमा राशि वापस पाने के लिए क्या करना होगा?

राशि वापस पाने के लिए अभ्यर्थी को दो शर्तें पूरी करनी होंगी: