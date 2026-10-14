आईसीएसआईएल: दिल्ली में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 20 पदों पर भर्ती, 12वीं पास को मिलेगा 22,411 रुपये मासिक वेतन
दिल्ली में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी पाने का मौका है। आईसीएसआईएल ने 20 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जानिए आवेदन की तारीख, जरूरी योग्यता, वेतन और चयन की पूरी प्रक्रिया...
विस्तार
इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल) ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के 20 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड (डीसीसीडब्ल्यूएस) में की जाएगी। यह भर्ती पूरी तरह संविदा और बाहरी एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति के आधार पर होगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन?
आईसीएसआईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, आवेदन की प्रक्रिया 15 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे है।
वेबसाइट पर पंजीकरण शुल्क जमा होने और उसका विवरण खाते में अपडेट होने में एक से दो कार्यदिवस लग सकते हैं। इसलिए शुल्क का भुगतान अंतिम तारीख तक टालने के बजाय पहले कर देना बेहतर होगा।
कितने पद हैं और नौकरी किस आधार पर मिलेगी?
इस भर्ती के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 20 पद भरे जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति नियमित सरकारी नौकरी के रूप में नहीं होगी।
- पद का नाम: डाटा एंट्री ऑपरेटर
- कुल रिक्तियां: 20
- नियुक्ति का आधार: संविदा और बाहरी एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति
- तैनाती का स्थान: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कहीं भी
- नियुक्ति की अवधि: तय अवधि के लिए (संविदा समाप्त होने तक या नियमित कर्मचारी के कार्यभार संभालने तक, जो भी लागू हो)
अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि इस भर्ती में चयन होने का अर्थ नियमित सरकारी कर्मचारी बनना नहीं है। नियुक्ति विज्ञापन में दी गई संविदा संबंधी शर्तों के अनुसार होगी।
शैक्षणिक योग्यता क्या है?
डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। इसके साथ कंप्यूटर और लेखा संबंधी बुनियादी जानकारी भी जरूरी है। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास
- कंप्यूटर का ज्ञान: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करने की व्यावहारिक जानकारी
- लेखा सॉफ्टवेयर का ज्ञान: टैली की जानकारी
- लेखा संबंधी योग्यता: खातों का बुनियादी ज्ञान
- आयु सीमा: अधिकतम 40 वर्ष
आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक विज्ञापन में दी गई योग्यता संबंधी सभी शर्तें पढ़ लेनी चाहिए। केवल 12वीं पास होना पर्याप्त नहीं है, यदि अन्य निर्धारित कौशल पूरे नहीं होते।
हर महीने कितना वेतन मिलेगा?
इस पद के लिए मासिक पारिश्रमिक 22,411 रुपये निर्धारित किया गया है। यह राशि दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू न्यूनतम वेतन के अनुसार तय की गई है। हालांकि, नौकरी से जुड़ी कुछ शर्तों को समझना भी जरूरी है।
- मासिक पारिश्रमिक: 22,411 रुपये
- वेतन का आधार: दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू न्यूनतम वेतन
- आवागमन भत्ता: तैनाती या पाली में काम करने के लिए आईसीएसआईएल की ओर से अलग से आवागमन भत्ता नहीं मिलेगा
- कार्यस्थल: दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कहीं भी तैनाती हो सकती है
- शिफ्ट कौन सी रहेगी?: जरूरत के अनुसार पाली (शिफ्ट) या बारी-बारी से ड्यूटी लगाई जा सकती है
चयनित अभ्यर्थियों के वेतन से कुल 15 दिनों के वेतन के बराबर राशि सुरक्षा जमा के रूप में काटी जाएगी। इस राशि की कटौती दो बराबर किस्तों में होगी:
- पहले महीने: सुरक्षा जमा की 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी।
- दूसरे महीने: बाकी 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी।
- राशि की वापसी: निर्धारित शर्तें पूरी होने पर सुरक्षा जमा राशि बचत खाते पर लागू ब्याज के साथ वापस की जाएगी।
सुरक्षा जमा राशि वापस पाने के लिए क्या करना होगा?
राशि वापस पाने के लिए अभ्यर्थी को दो शर्तें पूरी करनी होंगी:
- संबंधित विभाग यानी डीसीसीडब्ल्यूएस से बकाया न होने का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
- नियुक्ति पत्र के अनुसार आईसीएसआईएल के प्रति सभी संविदात्मक जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी।
चयन कैसे होगा?
चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और विभाग के साथ बातचीत या साक्षात्कार शामिल हो सकते हैं। पद की जरूरत के अनुसार कौशल परीक्षा या लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है।
- आवेदन और प्रोफाइल की जांच: आईसीएसआईएल अभ्यर्थियों की आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित जानकारी की जांच करेगी। यदि पात्र अभ्यर्थियों की संख्या 20 पदों की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो साक्षात्कार या बातचीत के लिए उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने के वास्ते उचित छंटनी मानदंड अपनाए जा सकते हैं।
- दस्तावेजों का सत्यापन और साक्षात्कार: शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन और विभाग के साथ व्यक्तिगत बातचीत या साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। पद की जरूरत के अनुसार कौशल परीक्षा या लिखित परीक्षा भी हो सकती है।
- अंतिम चयन और तैनाती: दस्तावेजों की जांच और बातचीत के बाद विभाग जिन अभ्यर्थियों का चयन करेगा, उन्हें संविदा पर तैनाती के लिए तैयार की गई सूची में शामिल किया जाएगा।
आवेदन शुल्क कितना है?
इस भर्ती के लिए एकमुश्त पंजीकरण शुल्क 590 रुपये निर्धारित किया गया है। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। शुल्क आईसीएसआईएल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जमा करना होगा। आवेदन करने से पहले एकमुश्त पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
आवेदन करने से पहले इन पांच बातों को जरूर याद रखें
- डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 20 पदों पर भर्ती की जाएगी।
- आवेदन की प्रक्रिया 15 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे शुरू होगी और 18 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे समाप्त होगी।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टैली और लेखा का बुनियादी ज्ञान भी जरूरी है।
- मासिक पारिश्रमिक 22,411 रुपये है। इसके अलावा 15 दिनों के वेतन के बराबर सुरक्षा जमा राशि की कटौती होगी।
- नियुक्ति संविदा और बाहरी एजेंसी के माध्यम से होगी। इसे नियमित सरकारी नौकरी न समझें।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए आईसीएसआईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां उपलब्ध भर्ती संबंधी निर्देशों का पालन करके आवेदन पूरा किया जा सकता है। आवेदन करने के चरण इस प्रकार हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट खोलें: सबसे पहले आईसीएसआईएल की वेबसाइट पर जाएं।
- भर्ती वाले भाग में जाएं: वेबसाइट पर ‘करियर’ विकल्प खोलें और मौजूदा भर्तियों के लिए आवेदन संबंधी निर्देश देखें।
- पंजीकरण शुल्क जमा करें: एकमुश्त 590 रुपये का शुल्क जमा करें।
- अपनी प्रोफाइल पूरी करें: दसवीं या हाईस्कूल से लेकर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता तक की पूरी जानकारी भरें। काम के अनुभव का विवरण भी दें।
- योग्यता की जांच करें: सुनिश्चित करें कि आपकी प्रोफाइल भर्ती के लिए निर्धारित शर्तों के अनुरूप है।
- आवेदन जमा करें: 15 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे से 18 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे के बीच उपलब्ध आवेदन विकल्प के माध्यम से आवेदन पूरा करें।