UPSSSC PET 2021: क्या आप जानते हैं PET के बाद सबसे ज्यादा इन पदों पर निकलेगी भर्ती, युवाओं के लिए होगा शानदार मौका

उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बंपर भर्तियां निकलने वाली हैं । दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा 24 अगस्त को प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) आयोजित की गई थी और इसमें उतीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को कई भर्तियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि UPSSSC द्वारा भविष्य में निकाली जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का PET में उतीर्ण होना आवश्यक है। UPSSSC ने PET के बाद मार्च 2022 तक होने वाली परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है और इस कैलेंडर के मुताबिक PET में उतीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को मार्च 2022 तक 22,794 पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा।