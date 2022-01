{"_id":"61d53a2fcc25033c521abce1","slug":"upsc-capf-result-2020-declared-on-upsc-gov-in-assistant-commandants-sarkari-result-187-candidates-appointed","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UPSC CAPF Result 2020: यूपीएससी ने जारी किया सीएपीएफ 2020 का परिणाम, 187 सहायक कमांडेंट नियुक्त","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

UPSC CAPF Result 2020: यूपीएससी ने जारी किया सीएपीएफ 2020 का परिणाम, 187 सहायक कमांडेंट नियुक्त

UPSC CAPF Result 2020 Assistant Commandants Sarkari Result is released and is available on upsc.gov.in 187 candidates appointed

UPSC CAPF Result 2020 Assistant Commandants: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) 2020 का परिणाम बुधवार, 05 जनवरी, 2022 को जारी कर दिया है। 187 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने यूपीएससी सीएपीएफ सहायक कमांडेंट के पद के लिए आवेदन किया था, वे upsc.gov.in पर परिणाम की जांच और डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी ने 210 रिक्तियों पर सफल रहे 187 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी है।

दिसंबर 2020 में परीक्षा तो दिसंबर 2021 में साक्षात्कार हुए UPSC CAPF 2020 परीक्षा 20 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थी और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार 24 दिसंबर, 2021 तक आयोजित किए गए थे। UPSC CAPF 2020 के परिणाम के अनुसार, सामान्य श्रेणी के 59 आवेदकों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, EWS श्रेणी के 20 आवेदकों ने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 35 और 18 आवेदकों ने क्रमशः परीक्षा उत्तीर्ण की है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में सहायक कमांडेंट (ग्रुप ए) के पदों पर नियुक्त किया गया है। यूपीएससी ने 63 अनुशंसित उम्मीदवारों की दावेदारी को अंतरिम रखा है और परिणाम पीडीएफ में इनके रोल नंबर का उल्लेख किया है। आधिकारिक वेबसाइट- upsc.gov.in पर जाएं। होम पेज पर यूपीएससी सीएपीएफ 2020 रिजल्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। एक नया पीडीएफ खुलेगा। मेरिट आधारित परिणाम सूची देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। भविष्य के संदर्भों के लिए परिणाम सहेजें। विभिन्न सैन्य सेवाओं में नियुक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार की जाएगी और परीक्षा के नियमों में निहित सभी निर्धारित पात्रता शर्तों/प्रावधानों और सत्यापन को पूरा करने वाले उम्मीदवारों के अधीन आवंटन, जहां कहीं भी देय हो, संतोषजनक ढंग से पूरा किया जाएगा। आवंटन परिणाम नोटिस में यूपीएससी ने उल्लेख किया है कि विभिन्न सेवाओं के लिए उम्मीदवारों द्वारा दी गई योग्यता और उम्मीदवारों द्वारा दी गई सेवाओं की वरीयता के अनुसार किया जाएगा।