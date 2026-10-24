यूपी में 17735 टीजीटी शिक्षकों की बंपर भर्ती: हिंदी में सबसे अधिक पद, आज से आवेदन शुरू, कौन भर सकता है फॉर्म?

उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) के 17,735 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन संख्या 7/2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 24 अक्तूबर 2026 से शुरू हो रही है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आयोग के पोर्टल पर ओटीआर पूरा करना होगा। इसके बाद ही वे भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।

UP TGT Recruitment 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) पद का नाम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) विज्ञापन संख्या 7/2026 कुल रिक्तियां 17,735 विज्ञापन जारी होने की तारीख 23 अक्तूबर 2026 आवेदन शुरू होने की तारीख 24 अक्तूबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन OTR अनिवार्य वेतन स्तर लेवल-7 आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in

UP TGT Vacancy 2026: किस स्कूल में कितने पद?

दिए गए भर्ती विवरण के अनुसार, कुल 17,735 पदों में से 16,193 पद बालक विद्यालयों और 1,542 पद बालिका विद्यालयों के लिए हैं।

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विद्यालय का प्रकार पदों की संख्या बालक विद्यालय 16,193 बालिका विद्यालय 1,542 कुल पद 17,735

विषयवार रिक्तियों में हिंदी के लिए सबसे अधिक 2,791 पद बताए गए हैं। इसके बाद अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित जैसे विषय शामिल हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक विज्ञापन में अपने विषय की रिक्तियों और पात्रता की पुष्टि करनी चाहिए।

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UP TGT Recruitment 2026: आवेदन की तारीखें

कार्यक्रम तारीख आधिकारिक विज्ञापन जारी 23 अक्तूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 24 अक्तूबर 2026 आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 परीक्षा की तारीख अभी उपलब्ध विवरण में घोषित नहीं

किस विषय में कितनी वैकेंसी?

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

दिए गए विवरण के अनुसार, यूपी टीजीटी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री और मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed. या निर्धारित समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए।

योग्यता विवरण शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक शिक्षक प्रशिक्षण बीएड या विज्ञापन में मान्य समकक्ष योग्यता, जैसे L.T./B.T. जीव विज्ञान विषय दिए गए विवरण के अनुसार, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के साथ B.Sc. तथा B.Ed. राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक विषयवार नियम आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार

UP TGT Age Limit 2026: आयु सीमा

उपलब्ध भर्ती विवरण में 1 जुलाई 2026 को आधार मानते हुए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष बताई गई है। आरक्षित श्रेणियों को उत्तर प्रदेश सरकार के लागू नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।



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UP TGT Application Fee: आवेदन शुल्क

दिए गए विवरण के अनुसार, श्रेणीवार आवेदन शुल्क इस प्रकार है:

अभ्यर्थी की श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, OBC, EWS एवं अन्य निर्दिष्ट श्रेणियां ₹1,000 SC/ST ₹500 दिव्यांग अभ्यर्थी (PwD) ₹300

UP TGT Selection Process 2026: चयन कैसे होगा?

दिए गए विवरण में चयन प्रक्रिया के निम्न चरण बताए गए हैं:

लिखित परीक्षा: बताए गए पैटर्न के अनुसार 120 बहुविकल्पीय प्रश्न, कुल 360 अंक, अवधि 2 घंटे और ऑफलाइन ओएमआर माध्यम साक्षात्कार: लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 40 अंकों को साक्षात्कार होगा। दस्तावेज सत्यापन: अगले चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों और पात्रता की जांच की जाएगी।

UPESSC TGT Salary 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, टीजीटी पद के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल-7 और ₹44,900 शुरुआती मूल वेतन बताया गया है।

पद वेतन स्तर वेतनमान सहायक अध्यापक (TGT) लेवल-7 ₹44,900 से ₹1,42,400

मूल वेतन के अतिरिक्त नियमानुसार महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य स्वीकार्य भत्ते मिलेंगे। वास्तविक वेतन संबंधित सेवा नियमों और लागू सरकारी आदेशों पर निर्भर करेगा।

UP TGT Online Form 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।