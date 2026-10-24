यूपी प्रिंसिपल 2026: यूपी के स्कूलों में 2600+ प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की भर्ती, कौन कर सकता है आवेदन?

उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रिंसिपल और हेडमास्टर के पदों पर नौकरी पाने का अवसर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने प्रदेश के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 2,647 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इनमें प्रिंसिपल के 1,475 और हेडमास्टर के 1,172 पद शामिल हैं। आयोग ने दोनों पदों के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी किए हैं। आवेदन और ओटीआर की प्रक्रिया 23 अक्तूबर 2026 से शुरू हो चुकी है।

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