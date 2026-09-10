यूपी: टीजीटी भर्ती का कॉलेज आवंटन जारी, 2,373 को मिला विद्यालय; जानें अपना अलॉटमेंट स्टेटस कैसे देखें

UP TGT College Allotment Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) ने टीजीटी भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए कॉलेज आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है।

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आयोग के अनुसार, इस चरण में 13 विषयों के लिए कॉलेज आवंटन किया गया है। इन विषयों में कुल 2,425 पदों के सापेक्ष 2,373 सफल अभ्यर्थियों को उनके आवंटित कॉलेज और विद्यालय दे दिए गए हैं। विज्ञापन



हालांकि, 52 अभ्यर्थियों का आवंटन फिलहाल रोक दिया गया है। इन अभ्यर्थियों का आवंटन आवश्यक दस्तावेज जमा करने या अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जारी किया जाएगा। आयोग के अनुसार, इस चरण में 13 विषयों के लिए कॉलेज आवंटन किया गया है। इन विषयों में कुल 2,425 पदों के सापेक्ष 2,373 सफल अभ्यर्थियों को उनके आवंटित कॉलेज और विद्यालय दे दिए गए हैं।हालांकि, 52 अभ्यर्थियों का आवंटन फिलहाल रोक दिया गया है। इन अभ्यर्थियों का आवंटन आवश्यक दस्तावेज जमा करने या अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जारी किया जाएगा।

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