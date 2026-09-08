यूपी होम गार्ड भर्ती: 14 सितंबर से शुरू होगी पीईटी, परीक्षा से पहले जानें जरूरी गाइडलाइंस; नहीं होगी दिक्कत

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी), लखनऊ ने उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती-2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) की तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले यह परीक्षा 8 सितंबर 2026 से शुरू होनी थी, लेकिन अब 14 सितंबर 2026 से आयोजित की जाएगी।

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10 सितंबर को जारी होंगे संशोधित एडमिट कार्ड

यह फैसला उत्तर प्रदेश में जारी मानसून और बारिश की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। पीईटी का आयोजन राज्य के अलग-अलग पीएसी केंद्रों और रिजर्व पुलिस लाइन्स में किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को संशोधित एडमिट कार्ड और जरूरी निर्देशों का ध्यान रखना होगा, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 10 सितंबर 2026 को होम गार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के संशोधित एडमिट कार्ड जारी करेगा। पहले इन्हें 7 सितंबर को जारी किया जाना था। उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।