UPSSSC PET Lekhpal 2021: लेखपाल भर्ती में आवेदन करते समय नहीं पड़ेगी इन दस्तावेजों की जरूरत, जानें क्या है पूरी बात

सार उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 7,882 पदों पर UPSSSC द्वारा भर्ती की जानी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग इस भर्ती के लिए राज्य में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।



उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 7,882 पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में लेखपाल के 7,882 पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा भर्ती की जानी है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग इन पदों पर भर्ती के लिए राज्य में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। राज्य में कई सालों के बाद लेखपाल के पदों पर होने जा रही भर्ती में सिर्फ प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश में लेखपालों के पदों पर होने वाली भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास अब CCC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य नहीं है। दरअसल विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेखपाल की भर्ती के लिए शासन ने CCCसर्टिफिकेट को अनिवार्य न करने का फैसला किया है। इसके अलावा जाती से संबंधित जानकारी भी अभ्यर्थियों के PETके आवेदन के आधार पर ही रह सकती है। दरअसल स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ अपने शैक्षणिक योग्यता की ही जानकारी अपलोड करनी है जबकि अन्य जानकारियां PETके आवेदन के आधार पर ही रहेंगी। इसलिए यह संभव है कि लेखपाल भर्ती में भी अभ्यर्थियों को सिर्फ अपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करना पड़े और अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत ना पड़े। हालांकि, इस संबंध में पूरी जानकारी इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी।लेखपाल भर्ती में देरी होने की मुख्य वजह अब तक उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती नियमावली में संशोधन नहीं होने को माना जा रहा था। हालांकि,विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस समस्या को सुलझा लिया गया है और इस भर्ती के लिए UPSSSC जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि UPSSSC राज्य में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगी। अभ्यर्थियों को इस भर्ती से संबंधित सूचनाओं के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।