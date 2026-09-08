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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   SSC Selection Post Phase 14 City Slip 2026 Out, Check Exam City and Exam Date

एसएससी: आ गई सिलेक्शन पोस्ट फेज-14 की सिटी स्लिप, कैसे पता करें कौन से शहर में होगी आपकी परीक्षा? जानें तरीका

Tue, 08 Sep 2026 07:17 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 08 Sep 2026 07:17 PM IST
सार

SSC Selection Post Phase 14 City Slip 2026: एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज-14 की शहर सूचना पर्ची 8 सितंबर को जारी हो गई है। परीक्षा 16 से 26 सितंबर तक होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी होगा।
 

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SSC Selection Post Phase 14 City Slip 2026 Out, Check Exam City and Exam Date
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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SSC Selection Post Phase 14 City Slip 2026: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सिलेक्शन पोस्ट फेज-14 परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। आयोग ने यह पर्ची 8 सितंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी की है। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है, वे अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड की मदद से आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं।

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इस परीक्षा के जरिए विभिन्न पदों पर कुल 2,919 रिक्तियां भरी जानी हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेज-14 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 16 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। शहर सूचना पर्ची जारी होने से अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी पहले मिल जाएगी। इससे वे यात्रा और ठहरने की तैयारी समय रहते कर सकेंगे।

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शहर सूचना पर्ची में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी दी जाएगी। हालांकि, इसे प्रवेश पत्र नहीं माना जाएगा। प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का पूरा पता और अन्य जरूरी विवरण मिलेंगे।
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एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज-14 की प्रमुख तारीखें क्या हैं?

विवरण तारीख/जानकारी
परीक्षा का नाम एसएससी चयन पद चरण 14 परीक्षा 2026
आयोजन संस्था कर्मचारी चयन आयोग
कुल रिक्तियां 2,919
शहर सूचना पर्ची जारी 8 सितंबर 2026
परीक्षा तिथि 16 से 26 सितंबर 2026
परीक्षा का माध्यम कंप्यूटर आधारित परीक्षा
प्रवेश पत्र संबंधित परीक्षा से 2-3 दिन पहले
प्रवेश पत्र जारी होने की संभावित तिथि 14 सितंबर 2026
आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in

शहर सूचना पर्ची में कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी?

अभ्यर्थियों को शहर सूचना पर्ची डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से ये विवरण दिए जाएंगे:

  • अभ्यर्थी का नाम
  • पंजीकरण संख्या
  • अनुक्रमांक, यदि उपलब्ध हो
  • परीक्षा का नाम
  • परीक्षा की तारीख
  • आवंटित परीक्षा शहर

एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज-14 की परीक्षा कब होगी?

सिलेक्शन पोस्ट फेज-14 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 16 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन तीन पालियों में होगी। अभ्यर्थियों को अपनी पाली के अनुसार रिपोर्टिंग समय और प्रवेश द्वार बंद होने का समय विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।

 

पाली रिपोर्टिंग समय प्रवेश द्वार बंद होने का समय परीक्षा का समय
पहली पाली सुबह 7:45 बजे सुबह 8:30 बजे सुबह 9:00 से 10:00 बजे तक
दूसरी पाली सुबह 10:30 बजे सुबह 11:15 बजे सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
तीसरी पाली दोपहर 1:15 बजे दोपहर 2:00 बजे दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक


अभ्यर्थियों को परीक्षा वाले दिन निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए। प्रवेश द्वार बंद होने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
 

प्रवेश पत्र कब जारी होगा?

शहर सूचना पर्ची जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र का इंतजार है।

  • एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज-14 का प्रवेश पत्र संबंधित परीक्षा तारीख से करीब 2-3 दिन पहले जारी किया जाएगा।
  • उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश पत्र 14 सितंबर 2026 से जारी होने की उम्मीद है।
  • प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, परीक्षा की तारीख, पाली और अन्य जरूरी निर्देश दिए जाएंगे।

एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज-14 की शहर सूचना पर्ची कैसे देखें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों की मदद से अपनी शहर सूचना पर्ची देख सकते हैं:

  • सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर लॉगिन/पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना उपयोगकर्ता नाम या पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करें।
  • कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें।
  • चयन पद चरण-14 परीक्षा 2026 का विकल्प चुनें।
  • शहर सूचना पर्ची/परीक्षा शहर से संबंधित विकल्प पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी दिखाई देगी।
  • सभी विवरण ध्यान से जांचें और शहर सूचना पर्ची डाउनलोड कर लें।
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