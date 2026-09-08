एसएससी: आ गई सिलेक्शन पोस्ट फेज-14 की सिटी स्लिप, कैसे पता करें कौन से शहर में होगी आपकी परीक्षा? जानें तरीका

SSC Selection Post Phase 14 City Slip 2026: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सिलेक्शन पोस्ट फेज-14 परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। आयोग ने यह पर्ची 8 सितंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी की है। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है, वे अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड की मदद से आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं।

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