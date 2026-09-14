एसएससी: सिलेक्शन पोस्ट-14 का प्रवेश पत्र आज से कर सकेंगे डाउनलोड, समझें सभी स्टेप्स; 16 सितंबर से परीक्षा

SSC Selection Post Phase 14 Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की चयन पद चरण-14 परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। प्रवेश पत्र 14 सितंबर 2026 से उपलब्ध कराया जा रहा है। अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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चयन पद चरण-14 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 16 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा अलग-अलग तारीखों और पालियों में होगी। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र पर दी गई परीक्षा की तारीख, पाली और केंद्र की जानकारी ध्यान से देखनी होगी।