एसएससी: सिलेक्शन पोस्ट-14 का प्रवेश पत्र आज से कर सकेंगे डाउनलोड, समझें सभी स्टेप्स; 16 सितंबर से परीक्षा
SSC Selection Post Phase 14 Admit Card 2026: एसएससी चयन पद चरण-14 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 16 से 26 सितंबर तक होगी। प्रवेश पत्र 14 सितंबर से जारी किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी पंजीकरण संख्या या उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
विस्तार
SSC Selection Post Phase 14 Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की चयन पद चरण-14 परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। प्रवेश पत्र 14 सितंबर 2026 से उपलब्ध कराया जा रहा है। अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
चयन पद चरण-14 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 16 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा अलग-अलग तारीखों और पालियों में होगी। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र पर दी गई परीक्षा की तारीख, पाली और केंद्र की जानकारी ध्यान से देखनी होगी।
शहर सूचना पर्ची पहले ही हो चुकी है जारी
एसएससी चयन पद चरण-14 की शहर सूचना पर्ची 8 सितंबर 2026 को जारी की गई थी। अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि शहर सूचना पर्ची और प्रवेश पत्र अलग-अलग दस्तावेज हैं।
शहर सूचना पर्ची में परीक्षा के शहर की जानकारी दी जाती है, जबकि प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग समय, पाली और परीक्षा के दिन से जुड़े निर्देश दिए जाते हैं।
|विवरण
|जानकारी
|परीक्षा का नाम
|एसएससी चयन पद चरण-14 परीक्षा 2026
|आयोजन संस्था
|कर्मचारी चयन आयोग
|प्रवेश पत्र
|14 सितंबर 2026 से
|शहर सूचना पर्ची
|8 सितंबर 2026
|परीक्षा का माध्यम
|कंप्यूटर आधारित परीक्षा
|परीक्षा की तारीख
|16 से 26 सितंबर 2026
|लॉगिन विवरण
|पंजीकरण संख्या/उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड
|आधिकारिक वेबसाइट
|ssc.gov.in
अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र उनकी संबंधित परीक्षा तारीख के आसपास उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रवेश पत्र उपलब्ध होते ही उसे डाउनलोड कर लेना चाहिए और उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए।
प्रवेश पत्र में कौन-कौन सी जानकारी होगी?
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को इन जानकारियों की जांच करनी चाहिए:
- अभ्यर्थी का नाम
- अनुक्रमांक/पंजीकरण संख्या
- परीक्षा का नाम
- परीक्षा की तारीख
- परीक्षा की पाली
- रिपोर्टिंग समय
- प्रवेश बंद होने का समय
- परीक्षा केंद्र और उसका पूरा पता
- अभ्यर्थी की तस्वीर और अन्य विवरण
- परीक्षा के दिन के निर्देश
यदि प्रवेश पत्र में किसी जानकारी में गलती मिलती है तो अभ्यर्थी को संबंधित एसएससी प्राधिकरण से आधिकारिक माध्यम से संपर्क करना चाहिए।
कब होगी एसएससी चरण-14 की परीक्षा?
एसएससी चयन पद चरण-14 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 16 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक होगी। परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी की सटीक परीक्षा तारीख, पाली और रिपोर्टिंग समय उसके प्रवेश पत्र पर दिया जाएगा।
|कार्यक्रम
|तारीख
|चरण-14 शहर सूचना पर्ची
|8 सितंबर 2026
|चरण-14 प्रवेश पत्र
|14 सितंबर 2026 से
|चरण-14 कंप्यूटर आधारित परीक्षा
|16 से 26 सितंबर 2026
परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?
- अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एसएससी चरण-14 प्रवेश पत्र की प्रिंटेड कॉपी लेकर जाना चाहिए। इसके साथ वैध मूल फोटो पहचान पत्र भी रखना होगा।
- इसके अलावा प्रवेश पत्र में यदि किसी अन्य दस्तावेज या वस्तु को साथ लाने का निर्देश दिया गया है, तो उसे भी लेकर जाएं।
- अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर दिए गए रिपोर्टिंग समय और प्रवेश बंद होने के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
एसएससी चरण-14 प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों की मदद से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
- लॉगिन/पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी पंजीकरण संख्या/उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें।
- अपना पासवर्ड दर्ज करें।
- जरूरत होने पर कैप्चा या सुरक्षा कोड भरें।
- लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
- चयन पद चरण-14 परीक्षा 2026 का विकल्प चुनें।
- प्रवेश पत्र या प्रवेश प्रमाणपत्र के लिंक पर क्लिक करें।
- प्रवेश पत्र में दर्ज सभी जानकारी ध्यान से जांचें।
- प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।
परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अभ्यर्थी प्रवेश पत्र मिलने के बाद केवल परीक्षा की तारीख ही न देखें। परीक्षा केंद्र का पूरा पता, पाली, रिपोर्टिंग समय और प्रवेश बंद होने का समय भी ध्यान से जांचें। परीक्षा के दिन किसी परेशानी से बचने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।