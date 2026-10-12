आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट: सीबीट-1 की परीक्षा तिथि घोषित, दिसंबर के चौथे सप्ताह से हो सकती है, देखें नोटिस

फर्जी नौकरी के दावों से रहें सावधान

आरआरबी ने उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के नाम पर किए जाने वाले फर्जी दावों से सावधान रहने की सलाह दी है। बोर्ड के अनुसार, चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर किया जाता है। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले दलालों या अप्रमाणित स्रोतों के झांसे में न आएं। भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर भरोसा करें।