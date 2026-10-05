पीजीआई चंडीगढ़: आ गई तारीख, 243 पदों वाली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की परीक्षा इसी महीने होगी, नोट करें तिथि और समय

परीक्षा शहर की जानकारी कैसे मिलेगी?

जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन जमा किया है, उन्हें परीक्षा शहर के आवंटन की जानकारी उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी। संस्थान की ओर से यह जानकारी उचित समय पर ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीदवारों को इसलिए अपने पंजीकृत ईमेल खाते को नियमित रूप से जांचते रहने की सलाह दी गई है।

क्या पसंद के शहर में ही मिलेगा परीक्षा केंद्र?

संस्थान ने कहा है कि उम्मीदवारों को उनकी पसंद के शहर में परीक्षा केंद्र देने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि, तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से ऐसा हमेशा संभव नहीं हो सकता। परीक्षा केंद्र आवंटित करते समय पर्याप्त परीक्षा केंद्र, सीटों की उपलब्धता या अन्य प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को किसी दूसरे शहर या राज्य में भी परीक्षा केंद्र दिया जा सकता है। खास बात यह है कि ऐसी स्थिति में आवंटित परीक्षा केंद्र बदलने का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।