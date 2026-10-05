पीजीआई चंडीगढ़: आ गई तारीख, 243 पदों वाली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की परीक्षा इसी महीने होगी, नोट करें तिथि और समय
पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा अक्तूबर महीने में ही आयोजित की जाएगी। संस्थान ने परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। जारी शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा एक दिन एक पाली में आयोजित की जाएगी। जानें परीक्षा की तारीख...
विस्तार
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ ने नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। संस्थान की ओर से 5 अक्तूबर 2026 को जारी सूचना के अनुसार, नर्सिंग ऑफिसर (समूह ‘बी’) पद के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 21 अक्तूबर 2026, बुधवार को सुबह की पाली में आयोजित की जाएगी।
प्रवेश पत्र कब जारी होगा?
उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र 14 अक्तूबर 2026 के आसपास डाउनलोड के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। प्रवेश पत्र संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।
उम्मीदवार इसे वेबसाइट के ‘स्टूडेंट्स > इन्फो फॉर कैंडिडेट्स’ अनुभाग के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए वही उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा, जिसका उपयोग उम्मीदवार ने ऑनलाइन आवेदन भरते और जमा करते समय किया था।
प्रवेश पत्र में कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी?
परीक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रवेश पत्र में दी जाएंगी। इसलिए इसे डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांचना जरूरी होगा। प्रवेश पत्र में मुख्य रूप से ये जानकारियां होंगी:
- रोल नंबर
- परीक्षा केंद्र और स्थान
- परीक्षा का समय
- प्रवेश द्वार खुलने और बंद होने का समय
- परीक्षा में पालन किए जाने वाले जरूरी निर्देश
उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले प्रवेश पत्र में दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ लेने चाहिए।
परीक्षा शहर की जानकारी कैसे मिलेगी?
जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन जमा किया है, उन्हें परीक्षा शहर के आवंटन की जानकारी उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी। संस्थान की ओर से यह जानकारी उचित समय पर ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीदवारों को इसलिए अपने पंजीकृत ईमेल खाते को नियमित रूप से जांचते रहने की सलाह दी गई है।
क्या पसंद के शहर में ही मिलेगा परीक्षा केंद्र?
संस्थान ने कहा है कि उम्मीदवारों को उनकी पसंद के शहर में परीक्षा केंद्र देने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि, तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से ऐसा हमेशा संभव नहीं हो सकता। परीक्षा केंद्र आवंटित करते समय पर्याप्त परीक्षा केंद्र, सीटों की उपलब्धता या अन्य प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को किसी दूसरे शहर या राज्य में भी परीक्षा केंद्र दिया जा सकता है। खास बात यह है कि ऐसी स्थिति में आवंटित परीक्षा केंद्र बदलने का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदन पत्र कब तक डाउनलोड कर सकेंगे उम्मीदवार?
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 3 अक्तूबर 2026 थी। इसके बाद उम्मीदवार अपने जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आवेदन पोर्टल पर लॉगिन करके 6 अक्तूबर 2026 रात 11:55 बजे तक देख और डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
इसलिए जिन उम्मीदवारों को अपने जमा किए गए आवेदन पत्र की प्रति सुरक्षित रखनी है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे डाउनलोड कर लेना चाहिए।
किसी समस्या पर कहां संपर्क कर सकते हैं?
परीक्षा से जुड़ी किसी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के भर्ती प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच भर्ती प्रकोष्ठ के काउंटर पर जा सकते हैं।
- पता: भर्ती प्रकोष्ठ, पीजीआईएमईआर, सेक्टर 12, चंडीगढ़
- दूरभाष: 0172-2755578, 0172-2755579
उम्मीदवारों को आगे की जानकारी के लिए संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट और अपने पंजीकृत ईमेल पते को नियमित रूप से जांचते रहने की सलाह दी गई है।