UPSSSC Jobs 2022: 18 सितंबर को दूसरी बार किया जाएगा PET का आयोजन, जानें क्या हैं इसमें शामिल होने के फायदे और किस पैटर्न पर होती है परीक्षा

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा राज्य में कई भर्तियों का आयोजन किया जाता है और यह राज्य की एक महत्वपूर्ण भर्ती संस्था है।आयोग द्वारा राज्य में आयोजित की जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों का प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) में हिस्सा लेनाअनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में पहली बार PET का आयोजन 24 अगस्त 2021 को किया गया था और अब आयोग ने राज्य में दूसरी बार PET आयोजित करने के लिए तारीख घोषित कर दी है। UPSSSC द्वारा जारी किए गए एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक राज्य में दूसरी बार PET का आयोजन 18 सितंबर 2022 को किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इससे जुड़े अपडेट्स के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।