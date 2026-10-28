जेकेएसएसबी: जूनियर इंजीनियर के 458 पदों पर भर्ती, 1.12 लाख तक मिलेगा वेतन, कौन कर सकता है आवेदन?

जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSSB) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना संख्या 11/2026 जारी की है। इस अधिसूचना के तहत कुल 458 पद भरे जाएंगे। भर्ती जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग (आरएंडबी) में की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कैडर के तहत होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

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विवरण तारीख अधिसूचना जारी होने की तारीख 27 अक्तूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 30 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2026 योग्यता और डोमिसाइल की कट-ऑफ तारीख 29 दिसंबर 2026 आयु की गणना की तारीख 1 जनवरी 2026 परीक्षा की तारीख बाद में घोषित होगी

विभाग के अनुसार कितने पद?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अगले माह के अंत में शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर 2026 से 29 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। जरूरी तिथियां इस प्रकार हैं:

जेई सिविल की कुल 458 रिक्तियों को दो विभागों में बांटा गया है।

विभाग पदों की संख्या जल शक्ति विभाग 282 लोक निर्माण विभाग (आरएंडबी) 176 कुल 458

कितना मिलेगा वेतन?

जूनियर इंजीनियर (सिविल) के दोनों विभागों के पदों के लिए पे लेवल-6 निर्धारित है।

इसका वेतनमान 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक है।

नियुक्त उम्मीदवारों को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार भत्ते और अन्य सेवा सुविधाएं मिलेंगी।

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शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या भारतीय विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए:

सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा

सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री

सिविल इंजीनियरिंग में एएमआईई सेक्शन ए और बी की योग्यता

उम्मीदवारों के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र 29 दिसंबर 2026 तक होना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर का डोमिसाइल जरूरी

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी वैध डोमिसाइल प्रमाणपत्र होना चाहिए। यह प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तारीख यानी 29 दिसंबर 2026 तक प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा कितनी है?

उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। अलग-अलग श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा इस प्रकार है:

श्रेणी अधिकतम आयु ओपन मेरिट (ओएम) 40 वर्ष एससी 43 वर्ष एसटी-1 43 वर्ष एसटी-2 43 वर्ष पिछड़े क्षेत्र के निवासी (आरबीए) 43 वर्ष एलओसी/अंतरराष्ट्रीय सीमा श्रेणी (एएलसी/आईबी) 43 वर्ष ईडब्ल्यूएस 43 वर्ष ओबीसी 43 वर्ष बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी) 42 वर्ष पूर्व सैनिक नियमानुसार

चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न

जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर (सिविल) भर्ती में चयन लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा ओएमआर आधारित होगी। इस भर्ती में इंटरव्यू का चरण नहीं है। परीक्षा से जुड़ी प्रमुख बातें:

प्रश्नों का प्रकार: बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू)।

परीक्षा का माध्यम: केवल अंग्रेजी।

नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-चौथाई अंक काटे जाएंगे।

सिलेबस: विषयवार विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा।

एडमिट कार्ड: परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे।

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन के लिए श्रेणी के अनुसार शुल्क निर्धारित किया गया है।

उम्मीदवार की श्रेणी आवेदन शुल्क ओपन मेरिट, ओबीसी, आरबीए, एएलसी/आईबी और सामान्य श्रेणियां ₹600 एससी, एसटी-1, एसटी-2, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी ₹500

शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और न ही भविष्य की परीक्षाओं के शुल्क में समायोजित होगा।

JKSSSB JE Civil Recruitment 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर जाएं। अधिसूचना संख्या 11/2026 के ऑनलाइन आवेदन लिंक को खोलें। अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम मैट्रिक प्रमाणपत्र के अनुसार भरें। अपनी पात्रता के अनुसार संबंधित विभाग का विकल्प चुनें। जल शक्ति विभाग के लिए आइटम नंबर 266 और लोक निर्माण विभाग के लिए आइटम नंबर 267 निर्धारित है। पोर्टल के माध्यम से लाइव फोटो अपलोड करें। निर्धारित आकार में डिजिटल हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें। श्रेणी के अनुसार 600 या 500 रुपये आवेदन शुल्क जमा करें। आवेदन में भरी गई जानकारी की जांच करें और फॉर्म सबमिट करें। अंतिम आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

दस्तावेज अपलोड करते समय रखें ध्यान

आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को दस्तावेज निर्धारित प्रारूप और आकार में अपलोड करने होंगे।

लाइव फोटो: आवेदन पोर्टल के माध्यम से खींचकर अपलोड करनी होगी।

आवेदन पोर्टल के माध्यम से खींचकर अपलोड करनी होगी। हस्ताक्षर: डिजिटल फाइल का आकार 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए।

डिजिटल फाइल का आकार 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। श्रेणी प्रमाणपत्र: स्व-सत्यापित पीडीएफ, अधिकतम 200 केबी।

स्व-सत्यापित पीडीएफ, अधिकतम 200 केबी। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र: स्व-सत्यापित पीडीएफ, अधिकतम 200 केबी।

दस्तावेजों में दी गई जानकारी सही और प्रमाणपत्रों के अनुरूप होनी चाहिए। मूल प्रमाणपत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता, डोमिसाइल प्रमाणपत्र, आयु सीमा और श्रेणी से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर लें।