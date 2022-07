{"_id":"62ccf4634a43dd53141ae4f8","slug":"indian-army-recrutiment-2022-for-chinese-interpreter-posts-know-how-to-apply-sarkari-naukri","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Indian Army Recruitment: सेना मुख्यालय चयन बोर्ड में चीनी इंटरप्रेटर के लिए भर्ती, जानें कहां और कैसे करना होगा आवेदन","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Published by: सुभाष कुमार Updated Tue, 12 Jul 2022 09:41 AM IST

सेना मुख्यालय चयन बोर्ड, ने चीनी दुभाषिए यानी इंटरप्रेटर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह अपने-आप में शायद पहला ऐसा मौका है जब इस पद पर भर्ती जारी की गई हो। इस भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जारी की गई है। जो भी उम्मीदवार इस पद पर भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन अधिसूचना में दिए गए प्रारूप के अनुसार कर सकते हैं।चीनी दुभाषिए के पद पर जारी भर्ती के लिए पुरुष-महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए पदों की संख्या 6 हैं। इनमें से 5 पद सिविलियन और 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं। चयनित उम्मीदवारों को टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को बंपर वेतन दिया जाएगा।इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त, 2022 को निर्धारित की गई है। बता दें कि आवेदन ऑफलाइन माध्यम से होंगे। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र को भर कर इंडिया पोस्ट के माध्यम से इस पते पर भेजना होगा- Directorate General Territorial Army, Integrated Headquarters of Ministry of Defence, ‘A’ Block,4 th Floor, Defence Office Complex, KG Marg, New Delhi - 110001