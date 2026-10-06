इंटेलिजेंस ब्यूरो: एमटीएस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, 12 जुलाई को हुई थी टियर-2 परीक्षा, देखें रिजल्ट पीडीएफ
इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस भर्ती का फाइनल रिजल्ट 5 अक्तूबर 2026 को जारी हो गया है। टियर-2 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार परिणाम देख सकते हैं। परिणाम पीडीएफ नीचे उपलब्ध है। टियर-2 परीक्षा 12 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी।
विस्तार
गृह मंत्रालय (MHA) ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट टियर-2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। इसमें अगले चरण के लिए योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। उम्मीदवार पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजकर रिजल्ट देख सकते हैं।
आईबी एमटीएस भर्ती में कितने पद हैं?
इंटेलिजेंस ब्यूरो में मल्टी-टास्किंग स्टाफ के कुल 362 पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें 361 पद एमटीएस (जनरल) के हैं। इस पद के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी था।
- संगठन: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)
- भर्ती संस्था: गृह मंत्रालय (MHA)
- पद: मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS)
- कुल रिक्तियां: 362
- एमटीएस (जनरल): 361 पद
- फाइनल रिजल्ट की तारीख: 5 अक्तूबर 2026
- रिजल्ट पीडीएफ: यहां क्लिक कर देखें
- आधिकारिक वेबसाइट: mha.gov.in
टियर-1 और टियर-2 परीक्षा कब हुई थी?
- आईबी एमटीएस भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर 2025 में जारी किया गया था।
- आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 तक चली थी।
- टियर-1 परीक्षा 27 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। इसका रिजल्ट 13 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था।
- टियर-1 में सफल उम्मीदवारों को टियर-2 परीक्षा के लिए बुलाया गया था।
- टियर-2 परीक्षा 12 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी।
चयन प्रक्रिया क्या है?
आईबी एमटीएस भर्ती में चयन कई चरणों के आधार पर किया जाता है। इसमें टियर-1 वस्तुनिष्ठ परीक्षा, टियर-2 अंग्रेजी भाषा की वर्णनात्मक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा शामिल हैं। टियर-2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए अब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है।
फाइनल रिजल्ट कैसे चेक करें?
उम्मीदवार इन आसान चरणों से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:
- सबसे पहले गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के नवीनतम नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएं।
- “IB MTS Final Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
- रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- पीडीएफ में Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें।
- रोल नंबर सूची में मौजूद होने पर उम्मीदवार अगले चरण के लिए योग्य माना जाएगा।
- रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।