इंटेलिजेंस ब्यूरो: एमटीएस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, 12 जुलाई को हुई थी टियर-2 परीक्षा, देखें रिजल्ट पीडीएफ

गृह मंत्रालय (MHA) ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट टियर-2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। इसमें अगले चरण के लिए योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। उम्मीदवार पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजकर रिजल्ट देख सकते हैं।

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