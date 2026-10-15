सीआरपीएफ खेल कोटा भर्ती: आयु सीमा के नियम बदले, जन्मतिथि की सीमा में बदलाव, अब ये उम्मीदवार भी कर सकेंगे आवेदन

पहले क्या था नियम, अब क्या हुआ बदलाव?

पहले उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए था। संशोधित नियम के अनुसार, उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 2003 से 1 अगस्त 2008 के बीच होना चाहिए।



इस भर्ती के तहत कुल 521 पद भरे जाने हैं। इनमें हेड कांस्टेबल (जीडी) के 182 और कांस्टेबल (जीडी) के 339 पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया 12 अक्तूबर से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 11 नवंबर 2026 है।