फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   CBI Special Public Prosecutor Recruitment 2026: Applications Open for Experienced Advocates

सीबीआई भर्ती 2026: स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनने का मौका, कितने साल का अनुभव अनिवार्य? समझ लें सभी नियम

Wed, 09 Sep 2026 03:45 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Wed, 09 Sep 2026 03:45 PM IST
सार

सीबीआई में विशेष लोक अभियोजक के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए अनुभवी अधिवक्ता आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन
CBI Special Public Prosecutor Recruitment 2026: Applications Open for Experienced Advocates
सीबीआई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विशेष लोक अभियोजक (SPP) भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

विज्ञापन


सीबीआई ने लखनऊ, जबलपुर, गाजियाबाद और कोयंबटूर में स्थित विशेष न्यायाधीशों की अदालतों के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी किए हैं। हालांकि, इन सभी पदों के लिए पात्रता, आवेदन शुल्क और आवेदन की शर्तें एक जैसी हैं। उम्मीदवार अपनी पसंद के स्थान के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन

कौन कर सकता है आवेदन?

  • उम्मीदवार के पास एलएलबी (LLB) की डिग्री होनी चाहिए।
  • बार काउंसिल में अधिवक्ता (Advocate) के रूप में पंजीकरण होना जरूरी है।
  • सत्र न्यायालयों में आपराधिक मामलों की पैरवी का अनुभव होना चाहिए।
  • उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा तय नियमों और शर्तों पर काम करने के लिए सहमत होना होगा।
  • विशेष लोक अभियोजक पद के लिए आवेदन करने वाले वकील के पास कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • आवेदन के साथ उम्मीदवार को अपने द्वारा लड़े गए प्रमुख आपराधिक मामलों का विवरण भी देना होगा।

कितनी होनी चाहिए आयु?

इस पद के लिए अलग से कोई निश्चित आयु सीमा नहीं बताई गई है। उम्मीदवार के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही, आपराधिक मामलों की पैरवी का प्रासंगिक अनुभव भी जरूरी है।

समझें चयन प्रक्रिया के नियम

उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदनों में से चयनित उम्मीदवारों को ही सीबीआई की ओर से बातचीत (इंटरैक्शन) के लिए बुलाया जाएगा। नियुक्ति सीबीआई निदेशक और अटॉर्नी जनरल की मंजूरी के बाद की जाएगी।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरी?

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा, सत्र न्यायालयों में आपराधिक मामलों को संभालने के अनुभव से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

उम्मीदवार को अपने द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी। साथ ही, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत संभाले गए मामलों का विवरण और भारत सरकार की तय नियम एवं शर्तों पर काम करने की सहमति भी देनी होगी।

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट cbi.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर Recruitment/Notices सेक्शन में जाएं।
  • Special Public Prosecutor Recruitment 2026 से संबंधित विज्ञापन खोलें।
  • विज्ञापन में दिए गए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पेशेवर जानकारी दर्ज करें।
  • मांगे गए जरूरी दस्तावेज और प्रमुख आपराधिक मामलों का विवरण अपलोड/दर्ज करें।
  • फॉर्म में भरी सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें।
  • इसके बाद आवेदन सबमिट कर दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed