दिल्ली में सरकारी नौकरी: कैबिनेट सचिवालय में 250 पदों पर भर्ती, वेतन करीब एक लाख रुपये, कौन कर सकता है आवेदन?
केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय में उप क्षेत्र अधिकारी (तकनीकी) या डिप्टी फील्ड ऑफिसर के 250 पदों पर भर्ती निकली है। इंजीनियरिंग और विज्ञान के योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। शुरुआती तैनाती दिल्ली में होगी, जहां सभी भत्तों सहित करीब 1 लाख रुपये मासिक वेतन मिल सकता है। आवेदन डाक से भेजने की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2026 है।
विस्तार
भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने उप क्षेत्र अधिकारी (तकनीकी) के पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। भर्ती का विस्तृत विज्ञापन रोजगार समाचार के 17 से 23 अक्तूबर 2026 के अंक में प्रकाशित किया जाएगा। डाक से आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2026 है। इस तारीख तक आवेदन निर्धारित पते पर पहुंच जाना चाहिए।
इस भर्ती में भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास संबंधित विषय में वैध गेट अंकपत्र हो। चयनित उम्मीदवारों की शुरुआती तैनाती नई दिल्ली में होगी। हालांकि, इन पदों पर देश में कहीं भी स्थानांतरण के साथ क्षेत्रीय तैनाती भी हो सकती है।
भर्ती से जुड़ी जरूरी बातें
|
विवरण
|
जानकारी
|
विभाग
|
भारत सरकार का कैबिनेट सचिवालय
|
पद का नाम
|
उप क्षेत्र अधिकारी (तकनीकी)
|
विज्ञापन संख्या
|
02/2026
|
कुल रिक्तियां
|
250 (अस्थायी)
|
वेतन स्तर
|
वेतन मैट्रिक्स का स्तर-7
|
पद की श्रेणी
|
समूह-ख, अराजपत्रित
|
आवेदन का माध्यम
|
साधारण डाक
|
आवेदन पहुंचने की अंतिम तारीख
|
15 नवंबर 2026
|
शुरुआती तैनाती
|
नई दिल्ली
किन विषयों में कितने पद हैं?
कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना में अलग-अलग शैक्षणिक विषयों के लिए रिक्तियां बताई गई हैं। उम्मीदवार को अपने विषय के अनुरूप गेट परीक्षा का अंकपत्र प्रस्तुत करना होगा।
|
विषय
|
पदों की संख्या
|
संबंधित गेट विषय
|
कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी
|
112
|
सीएस
|
इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार या दूरसंचार
|
112
|
ईसी
|
डेटा विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या संबंधित विशेषज्ञता
|
10
|
डीए
|
भौतिक विज्ञान
|
5
|
पीएच
|
यांत्रिक अभियांत्रिकी
|
4
|
एमई
|
सिविल अभियांत्रिकी
|
3
|
सीई
|
रसायन विज्ञान
|
2
|
सीवाई
|
गणित
|
1
|
एमए
|
सांख्यिकी
|
1
|
एसटी
अधिसूचना में रिक्तियों को अस्थायी बताया गया है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में अपने विषय और उससे जुड़े गेट कोड की पुष्टि करनी चाहिए। भर्ती विवरण में आरक्षण के अनुसार पदों का अलग-अलग बंटवारा नहीं दिया गया है।
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
इस भर्ती के लिए इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या विज्ञान की संबंधित डिग्री होना जरूरी है। साथ ही, उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में वैध गेट अंकपत्र होना चाहिए। मुख्य शैक्षणिक शर्तें:
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री होनी चाहिए।
- संबंधित विषय में विज्ञान की स्नातकोत्तर डिग्री वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं।
- गेट 2024, 2025 या 2026 में संबंधित विषय के लिए निर्धारित उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए होने चाहिए।
- गेट अंकपत्र में दर्ज विषय और जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, उनका मेल होना जरूरी है।
- उम्मीदवार केवल एक विषय के लिए आवेदन कर सकता है।
- केवल गेट परीक्षा देना पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में वैध अंकपत्र और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता दोनों होनी चाहिए।
आयु सीमा कितनी है? किन वर्गों को मिलेगी छूट?
उप क्षेत्र अधिकारी (तकनीकी) पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख यानी 15 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों को लागू केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल सकती है।
हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी?
इस पद को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में रखा गया है। अधिसूचना के अनुसार, नई दिल्ली में तैनाती होने पर सभी भत्तों सहित शुरुआती कुल मासिक वेतन लगभग 1 लाख रुपये हो सकता है।
|
वेतन से जुड़ी जानकारी
|
विवरण
|
वेतन स्तर
|
स्तर-7
|
शुरुआती कुल मासिक वेतन
|
लगभग 1,00,000 रुपये
|
वेतन में शामिल
|
सभी लागू भत्ते
|
शुरुआती तैनाती
|
नई दिल्ली
यह राशि सभी भत्तों सहित अनुमानित शुरुआती वेतन है। वास्तविक भुगतान लागू नियमों और तैनाती की स्थिति के अनुसार अलग हो सकता है।
चयन कैसे होगा?
उम्मीदवारों का चयन गेट में प्राप्त अंकों और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, निर्धारित पात्रता पूरी करना, चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन तथा चिकित्सा जांच भी जरूरी होगी।
आवेदन कैसे करें? फॉर्म कहां भेजना होगा?
इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। अधिसूचना में ऑनलाइन आवेदन करने का कोई लिंक नहीं दिया गया है। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरकर साधारण डाक से निर्धारित पते पर भेजना होगा।
आवेदन करने के चरण:
- आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में दिए गए आवेदन पत्र को प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र को ए-4 आकार के कागज पर टाइप करें।
- फॉर्म अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें और काली या नीली स्याही का इस्तेमाल करें।
- हाल की रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर लगाएं और उस पर स्वयं सत्यापन करें।
- घोषणा वाले हिस्से पर तारीख और स्थान के साथ हस्ताक्षर करें।
- सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
- आवेदन पत्र और दस्तावेजों को लिफाफे में रखकर नीचे दिए गए पते पर साधारण डाक से भेजें।
आवेदन भेजने का पता:
पोस्ट बैग नंबर 001,
लोधी रोड प्रधान डाकघर,
नई दिल्ली – 110003।
ध्यान रखें कि आवेदन इस पते पर 15 नवंबर 2026 तक पहुंच जाना चाहिए। केवल डाक से भेज देना पर्याप्त नहीं है। अंतिम तारीख तक आवेदन का निर्धारित पते पर पहुंचना जरूरी है।