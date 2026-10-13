दिल्ली में सरकारी नौकरी: कैबिनेट सचिवालय में 250 पदों पर भर्ती, वेतन करीब एक लाख रुपये, कौन कर सकता है आवेदन?

भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने उप क्षेत्र अधिकारी (तकनीकी) के पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। भर्ती का विस्तृत विज्ञापन रोजगार समाचार के 17 से 23 अक्तूबर 2026 के अंक में प्रकाशित किया जाएगा। डाक से आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2026 है। इस तारीख तक आवेदन निर्धारित पते पर पहुंच जाना चाहिए।

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इस भर्ती में भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास संबंधित विषय में वैध गेट अंकपत्र हो। चयनित उम्मीदवारों की शुरुआती तैनाती नई दिल्ली में होगी। हालांकि, इन पदों पर देश में कहीं भी स्थानांतरण के साथ क्षेत्रीय तैनाती भी हो सकती है।