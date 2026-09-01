बीपीएससी टीआरई 4: शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, इस दिन शुरू हो सकता है आवेदन

BPSC TRE 4 Registration Date: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण यानी टीआरई-4.0 के आवेदन को लेकर नया अपडेट दिया है। आयोग के ताजा नोटिस के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 21 सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है।

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आयोग ने यह जानकारी 1 सितंबर 2026 को जारी नोटिस में दी है। यह नोटिस परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी किया गया है। आयोग ने बताया कि विज्ञापन संख्या 14/2026 के तहत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में जरूरी बदलाव करने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।