झारखंड: प्रभात मेहता हत्याकांड में एसआईटी की जांच पूरी, आरोपित पुलिसकर्मियों को मिली क्लीन चिट

पलामू जिले के बहुचर्चित प्रभात मेहता हत्याकांड में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच दल ने विस्तृत रिपोर्ट अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) और पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक किशोर कौशल को सौंप दी है। पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने रिपोर्ट सौंपे जाने की पुष्टि की है। जांच में आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या में शामिल होने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर जांच दल ने उन्हें क्लीन चिट दी है।

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प्रभात मेहता की हत्या के बाद उनके परिजनों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने हुसैनाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिव्यांश शुक्ला के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया था।

टीम ने मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच की। इस दौरान तकनीकी साक्ष्यों को प्रमुख आधार बनाया गया। जांच दल ने संदेह के घेरे में आए पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और टावर लोकेशन की पड़ताल की।

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तकनीकी आंकड़ों और मोबाइल लोकेशन के विश्लेषण के बाद जांच दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि घटना के समय आरोपित पुलिसकर्मी अलग-अलग स्थानों पर अपने निर्धारित कर्तव्यों में तैनात थे। जांच में उनकी संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसके बाद टीम ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी। सीआईडी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जांच दल से रिपोर्ट मांगी थी।पाटन थाना क्षेत्र के सहदेवा गांव निवासी प्रभात मेहता घर से निकलने के बाद अचानक लापता हो गए थे। बाद में उनका शव बरामद हुआ था। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले के मुख्य आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी मृतक प्रभात का दोस्त बताया गया।

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने पुलिसकर्मियों की भूमिका और कार्यशैली पर संदेह जताया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने विशेष जांच दल गठित किया। जांच में आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या में शामिल होने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई।