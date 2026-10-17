झारखंड: छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा, जांच के आदेश

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आंदोलन से जुड़े जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रदर्शन के बाद रात करीब 12:30 बजे पुलिस के दो वाहन चंडी तिवारी के आवास पर पहुंचे। छात्र नेता का दावा है कि रात के समय पुलिस की गाड़ियां पहुंचने से उनके परिवार के लोग भयभीत हो गए और उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।छात्र नेता चंडी तिवारी की शिकायत में आंदोलनकारी छात्रों और छात्र नेता के खिलाफ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है। शिकायतकर्ता ने पूरे घटनाक्रम को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी। उनका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद हुई कार्रवाई से आंदोलन से जुड़े लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद धनबाद पुलिस को शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच करनी होगी। इसमें रात के समय पुलिस वाहनों के छात्र नेता के आवास पर पहुंचने और आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़े तथ्यों की पड़ताल शामिल होगी।धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्धारित दो सप्ताह की समयसीमा में आयोग के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आयोग मामले में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा। फिलहाल आयोग के निर्देश के बाद इस मामले में पुलिस की जांच और रिपोर्ट पर नजर रहेगी।