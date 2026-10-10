झारखंड: ब्रह्मपुत्र मेल में पकड़ा गया संदिग्ध युवक, खुद को बताया बांग्लादेशी; पाकिस्तानी-नेपाली करेंसी बरामद

मालदा रेल मंडल के साहिबगंज-मिर्जाचौकी रेलखंड पर करमटोला रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार रात ब्रह्मपुत्र मेल में सफर कर रहे एक संदिग्ध युवक को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की स्काउट पार्टी ने हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम मो. सुमन मियां बताते हुए खुद को बांग्लादेश का नागरिक बताया। उसके पास से पाकिस्तानी और नेपाली करेंसी के एक-एक नोट, मोबाइल फोन और यात्रा टिकट बरामद किए गए हैं। बाद में आरपीएफ ने युवक को साहिबगंज रेल थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

चेन पुलिंग के बाद तलाशी अभियान में पकड़ में आया युवक

जानकारी के अनुसार, करमटोला रेलवे स्टेशन के पास ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन में चेन पुलिंग होने के बाद सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ की स्काउट पार्टी ने जनरल बोगी में तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान जवानों की नजर एक संदिग्ध युवक पर पड़ी। पूछताछ में उसने अपना नाम मो. सुमन मियां बताया और खुद को बांग्लादेश का निवासी बताया। इसके बाद जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया और साहिबगंज स्थित आरपीएफ पोस्ट लेकर पहुंचे, जहां उससे पूछताछ की गई।

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अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने का दावा

प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वह अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुआ था। उसने भारत में प्रवेश करने के लिए 10 हजार रुपये देने की बात भी कही है। हालांकि, उसके इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस युवक के भारत में प्रवेश करने के तरीके, उसके यात्रा मार्ग और संभावित संपर्कों की जांच कर रही है, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके।

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असम से जम्मू-कश्मीर पहुंचा था युवक, कबाड़ कारोबारी से हुई मुलाकात

प्रारंभिक पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक, भारत में प्रवेश करने के बाद युवक असम से ट्रेन के जरिए जम्मू-कश्मीर पहुंचा था। वहां उसकी मुलाकात सफर अली नामक कबाड़ कारोबारी से हुई थी। बताया जाता है कि सफर अली करीब 30 वर्ष पहले बांग्लादेश से भारत आया था। युवक कथित तौर पर उसके यहां कबाड़ का काम करता था। पूछताछ में सामने आई जानकारी के अनुसार, मजदूरी नहीं मिलने के कारण वह ब्रह्मपुत्र मेल से असम लौट रहा था। इसी दौरान करमटोला रेलवे स्टेशन के पास आरपीएफ की तलाशी के दौरान वह पकड़ में आ गया।

पाकिस्तानी और नेपाली करेंसी समेत कई सामान बरामद

साहिबगंज आरपीएफ इंस्पेक्टर गुलाम सरवर ने युवक को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रेल थाना पुलिस के हवाले कर दिया। रेल थाना प्रभारी सत्यदेव राम के अनुसार, युवक के पास से पाकिस्तानी और नेपाली करेंसी के एक-एक नोट के अलावा मोबाइल फोन और यात्रा टिकट बरामद हुए हैं। पुलिस बरामद सामान और दस्तावेजों की जांच कर रही है। साथ ही युवक के बांग्लादेशी नागरिक होने, भारत में प्रवेश करने के तरीके और यात्रा से जुड़े दावों की पुष्टि करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल, मामले में जांच जारी है।